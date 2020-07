İSKENDER GÜNEN

10 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Trabzonspor'u kutlamak gerekiyor. Çünkü ligde yaşanılan hayal kırıklığından sonra böylesi bir maçta sonucu alabilmek ve kupaya uzanabilmek hiç de kolay değil. Bu maçta sözü edilmesi gereken ve maça damgasını vuran bir oyuncu vardı: Sörloth... Süper Lig'de 24 golle gol krallığını elde eden Sörloth gecenin parlayan en önemli ismiydi. Önde tek kalmasına rağmen gelen her topta rakibin ikili üçlü sıkıştırmalarında bile topa sahip oldu. Abdülkadir'in golünün mükemmel asistinden sonra ikinci yarının da uzatma dakikalarındaki golüyle kupaya damga vurdu. Trabzonspor her zaman olduğu gibi maçın başında topa daha fazla sahip olan taraftı. Fakat üçüncü bölgede etkili atak girişimleri yoktu. Orta alan daha önceki maçlara göre birbirine daha yakın ve savunma ile aralarında boşluklar olmadığı için Alanyaspor'a ilk yarıda hücum girişimlerinde pas ve şut olanağı vermediler.

İkinci yarı ise önde bir tek Sörloth ve kendisine zaman zaman yaklaşan Abdülkadir Ömür ile Trabzonspor oyunu kendi alanında kabul eden bir takım görüntüsü çizdi. Bu yüzden Alanyaspor ilk yarıya göre her iki kenardan da geliştirilen ataklarla Trabzonspor kalesinde etkili olmaya başladı. Kaleci Uğurcan'ın bir iki pozisyonda önemli kurtarışları var. Trabzonspor'un şu an geldiği noktada ligde yaşanılan hayal kırıklığı olsa da başarılı bir sezon geçirdiği düşüncesindeyim. Eksiklikler giderildiğinde ve de gerekli transferler yapıldığında önümüzdeki sezona damga vuracak takımların başında gelir.