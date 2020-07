İSKENDER GÜNEN

Aynı filmi sezon başından beri ne yazık ki görmekteyiz. Ligin son maçı ve yine öne geçen taraf Trabzonspor ama öne geçtiği her maçta olduğu gibi kalesinde penaltıdan golü gördü. Bu da bizlere gösteriyor ki Trabzonspor dengeli bir takım olamamanın sıkıntılarını sezon başından beri yaşıyor. Ligin ilk 6'daki takımları göz önüne getirildiğinde Trabzonspor belki en fazla gol atan takım ama yediği gol sayısı 42. Orta sahaların çabuk geçildiği bir maç. Trabzonspor'da orta alanda Sosa-Ndiaye ve Abdulkadir Parmak var. Sosa dün sahada var mıydı tartışılır. Ndiaye inanılmaz pas hataları yaptı. Abdulkadir Parmak ise son haftaların aksine en etkisiz ve verimsiz maçlarından birisini oynadı. Top sürerken kaptırdığı iki top da Kayserispor'a pozisyon olarak döndü. Bir de Pereira ve Novak'tan bahsetmek gerek. Her iki oyuncu da hücumu seven futbolcular. Fakat kendi görevlerini eksiksiz yapmaları lazım. Hücumu düşünmek doğru ama oynadıkları yer savunma! Düzeltilmesi gereken en önemli konu ise Trabzonspor'un takım savunmasının yetersizliği. Bu yüzden dün de Kayserispor'a kaptırılan toplarla gol pozisyonları yedi. Uğurcan ve Hüseyin'in çizgiden çıkardığı toplar ve iki pozisyondan başka rakibe verilen 3 gol posizyonu... Kayserispor için ise 1-1'den sonra Sapunaru ile ikinci golü bulsa Denizli-Ankaragücü maçından çıkan sonuç kendilerini ligde tutacaktı.