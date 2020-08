Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin tek maç üzerinden tarafsız sahada 15 Ağustos'ta oynanmaması mı garip yoksa Bayern Münih'in Barcelona'ya 8 gol atması mı? Tercih sizin ama daha az garip olanın tabeladaki skor olduğunu düşünüyorum. B.Münih, devler arasında en iyi yönetilen kulüpken Barcelona, transfer fiyaskoları ve Luis Enrique sonrası teknik adam tercihleriyle basiretsiz yönetiminin kurbanı bir dev. Önceki akşam Barça'nın kaleye attığı şuttan daha fazla gol atan Bayern Münih'in hocası Hans-Dieter Flick, Alman Milli Takımı'nda Löw'ün uzun yıllar yardımcısıyken, Barça'nın hocası Setien büyük deneyimini 60 yaşında Barça'da yaşamış ve La Liga tecrübesi sadece 5 yıl olan bir teknik adam… Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 45 dakikada sadece Chelsea'den 3 gol yiyen Barça'ya her iki yarıda 4 gol yağdıran B.Münih, Robben- Ribery yılları sonrasında mükemmele ulaşan kadrosu, hatlar arasını 20 metreden fazla açmayan oyun yapısı, uçan bekleri Davies ve Joshua Kimmich, süper santrforu Lewandowski ve arkasında hiçbir şeyi 10'luk değil ama her şeyi 8.5'luk yapan Müller'iyle futbolda bir devri kapadı…



KURUMSAL YÖNETİM

Alman Milli Takımı, çok yetenekli İspanyolların kupa üçlemesine kurban gitmiş ve 2014 Dünya Kupası'nda o İspanya çökerken, Brezilya'ya 7 atıp, finalde Arjantin'i devirip şampiyon olmuştu. O turnuvada başarısız olsalar Löw bavulunu toplardı. Dün Neuer, Boateng ve Müller'in karşısında bu kez kulüp düzeyindeki bir maçta o finaldeki Messi vardı. Hocaları da işte Löw'ün yardımcısı… Almanların bu zaferi kurumsal yönetimin, eski futbolcuların eşsiz tecrübelerinin, bir futbol kültürünün zaferidir. Barcelona ise uzun yıllardır perde arkasında Messi'nin futbolcu ve teknik adam tercihlerine boyun eğen ve her buhranda "Giderim" kartını oynayan Arjantinli'ye hayır diyemeyen yönetimlerinin kurbanı oldu.



İSPANYOL DEVRİ BİTTİ

Son 15 yılda Şampiyonlar Ligi'nin zirvesini domine eden, 3 takımla yarı finallere gelen İspanyollar 13 yıl sonra kupanın yarı finalinde yok. Almanlar ise 3 teknik adamla geldikleri yarı finalde bir ilki başardılar. Hepsinden daha önemlisi Messi ve/veya Ronaldo 14 yıl sonra Devler Ligi yarı finalini TV'den izleyecek. Barcelona da bir zamanlar orkestraydı ama uzun zamandır Messi ve saz arkadaşlarına dönmüşlerdi. O zaman Messi'yi sahneden alalım B.Münih Filarmoni'nin konseri var gelecek programda...