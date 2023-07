İSA TATLICAN

28 Mayıs'taki seçim yenilgisinin ardından CHP'de kılıçlar çekildi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu taraftarları partiyi ikiye bölerken, aynı ayrışma CHP medyasında da gün yüzüne çıktı. Seçimlerden sonra açık açık Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen Halk TV'ye Kılıçdaroğlu'ndan karşı bir hamle geldi. CHP avukatları, Halk TV'ye bir fesihname göndererek ticari ilişkilerini sonlandırdı. Bu gelişme büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu "Kimin ne kadar maaş aldığını biliyorum" diyerek CHP medyasındaki "satılık gazeteci" tartışmasını başlattı.



Tüm bu yaşananlar, iki yıl önce "CHP'nin kasasındaki kayıp 650 milyon lira nerede?" tartışmasını başlatan CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'i akıllara getirdi. CHP medyası ile sözleşme yapıldığı dönemde partinin avukatlığını yapan ve tüm sürecin içerisinde olan Avukat Mustafa Kemal Çiçek ile CHP ve medya ilişkisini konuştuk.













GİZLİ MEDYA SÖZLEŞMELERİ YAPILDIĞINA ŞAHİT OLDUM



İki yıl önce parti yardımı olan 650 milyonun nerede olduğunu sormuştum. Bu para hazine yardımıydı. Aslında bu para yan gelirlerle birlikte 1 milyarı buluyordu. Bu paranın parti örgütlerinde ve seçim çalışmalarında harcanması gerekiyordu. Vahimi bu paranın önemli bir kısmının nereye harcandığını partide kimse bilmiyordu. 2019-2020-2021 yıllarında yani benim halen CHP'nin avukatlığını yaptığım dönemde besleme medya ile CHP arasında sözleşmelerin yapıldığına şahit oldum.















PARALAR HALK TV, TELE1 VE ANKA'YA AKTARILDI



Muharrem İnce'ye verilen medya bilgilerini ben vermiştim. O belgelerde hepsi var. Her ay, 6 milyon TL Halk TV'ye, 5 milyon TELE 1'e ve 5 milyon ANKA Haber ajansına veriliyordu. Başkaları da var ama şu an belgeler elimde değil. CHP ve besleme medya ilişkilerini uzun uzun araştırmak gerekir. Birkaç TV kanalı, gazete ve haber sitesi ile sınırlı olmadığını düşünüyorum. Eğer bunun derinlerine inilirse bir İSKİ skandalı gibi patlayacağını göreceksiniz.













HALK TV, CHP'NİN PARASIYLA KURULDU



Bugün Kılıçdaroğlu'nun finans desteğini kestiği Halk TV, aslında CHP'nin parasıyla kurulmuştu. Göstermelik bir sahibi elbette vardı ama uydu kirasını bile CHP veriyordu. Bu paranın kaynağı nedir, nasıl faturalandırıyorlar bilmiyorum. Bir takım Ali Cengiz oyunları mutlaka yapılıyordur. Sonra bu TV kanalını 2 milyon dolara Cafer Mahiroğlu'na sattılar. Bu satış CHP'de çok tartışma yarattı. Çünkü her kuruşunda CHP'lilerin katkısı vardı.



HALK TV'NİN ARKASINDA FETÖ'CÜ AKIN İPEK VAR



Halk TV'nin sahibinin Cafer Mahiroğlu olduğu bilinir. Ancak CHP kulislerinde o dönemde bu işin arkasında şu an Londra'da firari olan FETÖ'cü Akın İpek'in olduğu söylendi. CHP'lilerin parasıyla kurulan bir TV kanalı hiç tanınmayan bir işadamına satılmış ve bu satışın arkasında FETÖ'cü Akın İpek'in olduğu iddiası vardı. Bu iddialar o dönemde CHP'de rahatsızlık uyardırmıştı.













CHP'Lİ BELEDİYELER MEDYA ÜZERİNDEN HORTUMLANDI



Herkes CHP Genel Merkezi ile besleme basın arasındaki para ilişkisi üzerine yoğunlaşıyor. Bence asıl para trafiği CHP'li belediyelerle CHP medyası arasında yürütülüyordu. Genel merkez 1 veriyorsa belediyeler 10 veriyor. Mesela Serhan Asker isimli Halk TV sunucusunun programları üzerinden CHP'li belediyelere yüklü faturalar kesiliyordu. CHP'li bir Genel Başkan Yardımcısı besleme medya ile CHP'li belediyeler arasındaki trafiği doğrudan organize ediyordu. Kesilecek faturalar, ödenecek ücret hep bu görüşmelerde somutlaştırılırdı. Talimatların hepsi genel merkezden gelir. Çıkacak konukları bile Genel Merkez belirler. HDP'li isimler de buna dahil.



KRT VE ANKA'NIN ARKASINDA TUNCAY ÖZKAN VAR



KRT de Halk TV gibi CHP'nin parasıyla kuruldu. Arkasında Tuncay Özkan var. Güneşim Medya isimli bir şirket kuruldu. Bu şirket üzerinden KRT ve ANKA ajansı yayın yapıyor. Finansmanın nereden sağlandığına gelince. Tuncay Özkan ve Engin Özkoç bir asansör firmasının işlerini takip ederek KRT ve ANKA'ya finans sağlıyor. Buradan elde edilen gelirin ne kadarının KRT'ye ne kadarının CHP'li yöneticilerin cebine gittiğini bilmiyorum.













ANKA'NIN HURDA YAYIN ARACINA MİLYONLAR VERİLDİ



CHP Genel Merkezi'nin önünde ANKA Haber Ajansı'nın hurda bir canlı yayın aracı vardı. O sözde canlı yayın aracının kestiği faturalar üzerinden milyonlar ANKA'ya aktarıldı. Bana inanmıyorsanız CHP'nin mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu'na sorun. Bülent Kuşoğlu demişken bir detayı da unutmayalım. 2023 seçimlerine CHP 800 milyon lira harcadığı söylendi. Ben bu rakama inanmıyorum. En fazla 200 milyon harcanmıştır. 600 milyon birilerinin cebine gitmiştir. Partinin içini dışını bilen biri olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim.



EKREM İMAMOĞLU'NUN FİNANSE ETTİĞİ MEDYA ARAŞTIRILMALI



28 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'de dengeler değişti. CHP medyası giderek İmamoğlu'nun kontrolüne girmeye başladı. Halk TV'de bunlardan biriydi. Sözcü de İmamoğlu'nun yanında. Cumhuriyet ise Kılıçdaroğlu'nun safında görünüyor. Besleme medya-CHP arasındaki bu para trafiği CHP Genel Merkezi'nin Halk TV'ye gönderdiği tek taraflı sözleşme iptali ile patladı ve kirli çamaşırlar ortalığa saçıldı. İmamoğlu'nun beslediği medyanın tahminlerin çok ötesinde olduğunu olduğunu düşünüyorum. İçişleri Bakanlığı mutlaka bu ilişkileri araştırmalı.





EREN ERDEM TROL ORDUSUNU KURDU



Kılıçdaroğlu'nun CHP içerisinde en kullanışlı olarak gördüğü isim Eren Erdem'dir. Eren Erdem CHP içerisinde sosyal medyadan sorumludur. Hep çok güçlü bir sosyal medya ordusu kurma hevesi vardı. Sanırım bunlara trol deniliyor. Bunu da seçimlerden önce başardığını duymuştum. Ankara Çukurambar'da Mekik Plaza'da devasa bir şirket kurulduğu, burada bir trol ordusunun istihdam edildiği biliniyor.