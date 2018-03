Bu ülkede Futbol Federasyonu olsa, derhal "Yabancı Hakem" çağırmaya başlar. Çünkü bu hakemlerle, 3 puan içinde 4 takımın şampiyonluk yarışından olduğu mücadelede skandallar çıkmakla kalmaz, Allah göstermesin kan da çıkabilir.

Bu ülkede Merkez Hakem Komitesi olsa, o teklif yapar..

"Benim elimde Süper Lig'i götürecek yeterli süper hakem yok.. Dışardan hakem getirelim" der. O da yok.

Bu hakemlere, bu eyyamcı gözlemcilerle yol veren Namoğlu ekibi çünkü..

Çıkan çıkmayan kartlar, verilen verilmeyen kartlar. Çalınan, çalınmayan penaltılar..

Bir standart olsa razıyım. Ama ayni hakem, birbirinin ayni iki pozisyonda ters kararlar veriyorsa ve bu, artık her maçta olağan hale geliyorsa, ortada "Eyyam" var demektir. Maçı, futbolu satma pahasına, hakemin sıkıntıya düşmesini önleyen eyyam. Yarın ligin şampiyonunu sahadaki takımlar değil, bu hakemler belirleyecek kesin.

O zaman ne olacak? Manzarayı bir gözünün önüne getirsin lütfen Spor Bakanımız?.

Büyük rezillikleri medya yazıyor zaten..

Küçük rezillikler var bir de..

Taç atışlarının yüzde 80'i kurallara aykırı.. Taç kuralı unutuldu.

Kalecilerin topu altı saniyede elden çıkarması kuralı bizde kaldırılmış. Galip takım kalecisi 10 saniyeden evvel çıkarmıyor. Başakşehir kalecisi Volkan rekor kırdı. 15 saniye elinde dolaştı. "İyi" denen hakem de baktı.

Volkan, avut atışlarını da 30 saniyeden evvel yapmadı. Bir defasında tam 55 saniye oyaladı. Volkan'ın çaldıklarını eklese sadece her devre en az 10 dakika daha oynanırdı. Muslera da öyle.

Kalecilerin 18'in dışından degaj yapmaları da serbest.. 18 dışında eldeki top, futbolcunun elle oynamasıyla ayni. Yani serbest vuruş.. Gören çalan, ya da bayrak kaldıran hakem var mı?.

Bu sahtekarlar liginde kendini yere atmak, atarken de yüzünü tutmak olağan.. Ayağına darbe alan yüzünü tutuyor. Niye?. Yutturmazsa cezası yok. Yutturursa rakip kart görüyor.

Topu kaptıran kendini yere atıyor ki, hakem maçı ve rakibin kontratağını durdursun. Hakem yiyor çoğunda. Maçı durduruyor. Sonra anında ayağa kalkıp tazı gibi koşana da bel bel bakıyor.. Dayasana alnına sarıyı.. Nerde onda o yürek.. O zaman sahtekarlık bedava.. Yutturursan ne ala?.

Durdurdu. Top kırmızı takımda ve santrada.. Topu beyaz takım oyuncusunun önüne bırakıyor, o da korner çizgisi hizasında taca atıyor. Kırmızı takım taç atarken de, pres yapıyor. Bunun adı sportmenlik.. Ne yapıyor hakem bu utanmazlığa.. Bel bel bakıyor gene..

Sahada ikinci top.. Karar?. Hakemine, maçına ve hücum eden takıma göre değişir. Eyyam!. Bazen durdur, hakem atışı.. Bazen devam..

Peki kim mücadele edecek bu rezillikle.. Tüm görüntülere sahip Yayıncı Kuruluşlar..

Saatlerce bol gevezelik yerine bu rezilliklerden bir yarım saat film hazırlasanız da, üç eski, usta hakem konuşsa..

Yooo.. O zaman "Program" olur.

O zaman birileri kızar.. Boş ver futbolu, sporu, sportmenliği.. Salla başını, al maaşını.. Ekranda görün kendini tatmin etmeye ve cep doldurmaya devam et. Sana ne?.

Bakın biz bu futbola da, bu hakemlere de layığız!.

Bu yayıncı kuruluşlara da!.