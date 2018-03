Çiftlik Bank rezilliğinde bir şeye çok sevindim..

Her şeye maydanoz, aklı fikri gazetelerde adının ve resminin çıkmasında, güya "Çevreci", güya bilim adamı birisi var..

Ünlüleri zırt pırt dava eder ki, haber olsun, adı geçsin..

Bu Çiftlik Bank'ı kurup insanları soyan ve sonra milyonlarıyla Uruguay'a kaçan çocuğun peşine takılan saflardan biri de oymuş meğer..

Çiftlik Bank adlı olmayan çiftliğin sözde kapısında açılış (!) töreni yapılırken, koşmuş oraya gitmiş, eline makası almış, sosyal, gerçek medyada resmi çıkacak heves ve heyecanıyla..

Onu öyle görünce nasıl gülmem geldi..

İhtiras adamı ne tuzaklara düşürüyor.

Paralarını kaptıranlar da farklı değil, pek!.

Bu ülkede bu tür dolandırıcılık olayı bir değil, bin..

Hâlâ kanıyor, aldanıyor ve para kaptırıyorlarsa ne diyebilirim ki?.

Üstelik benim Sabah gazetem uyarmış, yazmış Çiftlik Bank'ın ne olduğunu..

(Metin Can/ İşte Çiftlik Bank Gerçeği/ 24 Kasım 2017).. Aldırmamış kimse.. Öbür gazeteler, devlet ve..

..dolandırılanlar.. Kolay para gelecek, kolay zengin olacaklar ya.. O zaman gözler her şeye kapanıyor.

***

1967'de bir film seyretmiştim.Yarım asır önce yani..Flim Flam Man.. Türkçe adı Üç Kağıtçı..Muhteşem aktör. Yanına aldığı ve yetiştirdiği çırağını da..Hiç unutmadığım bir sahnede, bir içki bayisine bir kamyon viski satarlar, şişesi 1 dolardan. Bayi, en az 10 misline satacağını bildiğinden kapar.Parayı alıp giderlerken, genç adam rahatsız olur.. "Bir zavallıyı soyduk" der..Usta 3 Kağıtçı cevap verir...."İzah eder.."O bayi on dolarlık viskiyi benden bir dolara alırken, beni aldattığını düşünüyordu.Bir dolarlık viskiyi, on misline satarken de müşterilerini aldatacağını.O hırsla kandı.."