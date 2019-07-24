Hala "50 liraya lahmacun" yazmayı haber sanıyoruz..

Hala, "Beach Club" larda bin, iki bin liraya loca satılmasını eleştirince görev yapmış oluyoruz.. Hala, "Bir yazdık, Alaçatı gibi bir eğlence merkezinde sesi kıstırdık" diye kasım kasım kasılıyoruz.

Böyle içine kapanık, böyle dünyadan habersiz, böyle her yıl ayni şeyleri tekrar eden, hem de nasıl "Klişe" haberleri ve yazıları yazmak, nasıl gazetecilik oluyor?.

Çünkü hep diyorum..

Bu ülkede çok şey yaptık ama Turizm gibi "Altın Yumurtlayan Tavuk"u bir türlü "Devlet Politikası" haline getiremedik. Gerek Ankara'daki genel, gerek bölgedeki yerel Turizm yöneticileri, bu aptalca ezberleri bozacaklarına, uymayı marifet sayıyor ve okur okumaz, kontrole koşup ceza yazıyor, hatta kapıyorlar..

Meslektaşlarım, artık öğrenin, ama lütfen öğrenin..

PRoje yazarları olarak, PR şirketlerinin davetlisi olarak dünyayı geziyorsunuz, bakın el oğluna ne yapıyor?.

Bir bakın yahu!. El kesesinden bedava yollara düşer, yer içer, hatta cep harçlığı bile alırken bir bakın ne olur?.

"1 liralık su 20 lira olur mu?." Olur.. O suyu içtiğin yerde yan masada ne bileyim gündemde ya, Jennifer Lopez oturacaksa olur..

Bana Kazım Baba, Los Angeles'ta öğretmişti.

İki gece üst üste iki restorana gittik, LA'de..

İkisinde de T Bone Steak ısmarladım. İkisinde de ayni et geldi. Ayni lezzette..

Bir gece evvel 12 dolar vermiştik. İkinci gece listedeki 60 dolar fiyatı görünce, Kazım Baba'ya sordum..

"Ne iş.. Et ayni et. Semt de ayni semt.." Yani ikisi de Nispetiye Caddesi'nde, öyle düşünün..

Dürttü Kazım Baba.. Yan masayı gösterdi..

"Bu California Valisi" dedi.. Sonra öbür tarafı işaret etti. Orada da üç Hollwood starı vardı.

"Burada" dedi, Kazım Baba "Fiyatları yediğin değil, kiminle yediğin belirler.." Yan masada Elizabeth Taylor'a rastlamak istiyorsan, 12 dolarlık steake'e 120 dolar ödemeyi göze alacaksın.. Yani..

Halk plajı bedava.. Ama bir ünlü ile karşılaşmak, bir star, bir yıldız, bir ikoncanla güneşlenmek istiyorsan, o zaman icabında bir locaya 2500 lira vereceksin.

Tatil yörelerinde de, büyük kentlerde de fiyat böyle ayarlanır dünyada dostlar..

Maliyete değil, havaya, ambiyansa ödenir, fatura..

O yerin dibine soktuğunuz Beach Clublarda çalışanlar da, adam gibi para kazanırlar. Günde 20 lira yevmiye ile şezlong dağıtmaz, hem iş verenden dolgun maaş alırlar, hem de büyük bahşişler..

Personel yani binler kazanır ve yaz aylarında kazandıkları o paralarla, bir sene boyu aile geçindirirler..

Yani işin bir de ekonomik, sosyal adalet tarafı var, azıcık, zerre kadar düşünürseniz..

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