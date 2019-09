Fenerbahçe sahada çuvalladıkça, Ali Koç gündemi değiştirmek için açıkça savcılara ihbar ediyorum, işte, 4 haziranda değiştirilen 6222 Sporda Şiddet Yasası'nı hiçe sayan açıklamalar yapıyor..

Durup dururken Merkez Hakem Komitesi Başkanı, o çok sevilen ve sayılan Zekeriya Alp Kaptana hem de ne çirkin saydırdı.

Fatih Terim 4 maç cezasını bile almışken, o kapanmış defteri yeniden açıp Galatasaray'a saldırdı.

Bağdat Caddesi ve Fener tribünlerine, kin, öfke ve nefret aşılıyor ki, tribünler ve sosyal medya ona yönelmesin.

Bu arada Alanya maçının tekrarını istedi, 2 kural hatası yapıldığı için.

Oysa, nerdeyse herkes ittifak halinde "Kural hatası yok" diye. Aslında kendi itirazı da "Yorum" üzerine ama artık ülkede şimdi "Türkiye" değil, "Fener Futbol Federasyonu" var ya..

Nihat Özdemir Başkan ekibinden her şey beklenir ya.. Yapar itirazı beklersin.. Ne kaybedeceksin ki?.

Hocanın mayasından iyi "Ya tutarsa" durumu..

Hem gündem değişir, hem bakarsın istediğin karar çıkar..

Bu yolda devam et, Ali Koç!.

Bu yolda devam et ki, gidişin, gelişinden de muhteşem olsun!.