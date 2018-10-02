Acılı ezme nasıl yapılır? – Lezzetli acılı ezme tarifi…

İkramların şahı adıyla da geçen acılı ezme sofralara lezzet katan en önemli atıştırmalıklardandır. Kahvaltıda veya akşam yemeğinde yemeklerin yanında yenilen acılı ezme, güzel yapıldığı zaman tabiri caizse parmakları yedirir. Peki acılı ezme nasıl yapılır? İşte sizler için hazırladığımız lezzetli acılı ezme tarifi…

4 Kişilik bir acılı ezme için gerekli olan malzemeler;

5-6 adet taze soğan

2-3 adet domates

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı biber salçası

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

İki yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı kırmızı biber

1 adet taze sıkılmış limon suyu

2-3 adet yeşil sivri biber

NASIL YAPILIR?

Öncelikle sivri biberleri küçük parçacıklar halinde doğruyorsunuz. Daha sonra kabuklarını soyduğunuz domatesleri ortadan ikiye ayırın ve çok küçük parçacıklar halinde doğrayın. Elinizde bulunan maydanoz ve taze soğanları ince bir şekilde doğrayıp yanına sarımsakları rendeleyin ve havanda dövün. Biber salçasını; küçük bir kapta taze sıkılmış limon suyu, zeytinyağı ve nar ekşisiyle karıştırın. Tüm malzemeleri bir araya toplayıp biber salçalı karışım, tuz, nane ve kırmızı biberle karıştırın. Hazırladığınız acılı ezmeyi isteğinize göre soğuk olarak taze taze servis edebilirsiniz…