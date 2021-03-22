Püf Noktalarıyla Gerçek Ağlayan Kek Tarifi ve Yapılışı: Evde kolay nefis gerçek ağlayan kek nasıl yapılır?

Sıradan keklerden sıkılanlar ve çikolataya doyamayanların özellikle denemesi gereken ağlayan kek yapımı, sunumu ile de misafirlerinin beğenisini kazanabilecek bir tarif. Üstelik bu tarifi büyük tepside yaparak çeşit çeşit ikramlıklar hazırlamanıza da gerek kalmayacak. Yumuşak dokusu ve evinizi saracak mis gibi kokusu ile hazır keklere taş çıkaran ağlayan kek tarifini büyük bir tepside yapabileceğiniz gibi tart kalıbında da hazırlayabilirsiniz. Peki, ağlayan kek tarifi nasıl hazırlanır? Tart kalıbında kek nasıl yapılır? İşte büyük tepside ağlayan kek tarifi ile şimdi karşınızdayız…
BÜYÜK TEPSİDE AĞLAYAN KEK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
KEKİ ISLATMAK İÇİN
ÜZERİ İÇİN
BÜYÜK TEPSİDE AĞLAYAN KEK TARİFİ
Eş, dost, akraba sizde mi toplanıyor öyleyse büyük fırın tepsisinde ağlayan kek tarifi tam size göre. Öyleyse gelelim hazırlık aşamasına…
NASIL HAZIRLANIR?
Hazırladığınız büyük tepside ağlayan kek tarifini misafirleriniz için 1 gece önceden hazırlayarak dolaba kaldırabilirsiniz. Dilerseniz çikolata sosuna fındık parçaları koyarak lezzetini iki katına çıkarabilir ya da çikolata parçaları ile süsleyebilirsiniz. Burada hayal gücü tamamen size kalmış. Tart kalıbında yapmak isteyenler ise aşağıdaki tart kalıbında kek tarifini deneyebilirler. Şimdi sadece malzemeleri biraz azaltmaya ihtiyacımız olacak. işte tart kalıbında ağlayan kek tarifi…
TART KALIBINDA KEK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
ÜZERİ İÇİN
KEKİ ISLATMAK İÇİN
TART KALIBINDA AĞLAYAN KEK NASIL YAPILIR?
Küçük bir not: Kekiniz soğuduktan sonra krem şanti ve çikolata sosunu dökmeye özen gösterin aksi takdirde özellikle krem şanti üzerinde eriyebilir. Tart kalıbında hazırladığınız kekin üzerini çilek, muz ya da çikolatalarla süsleyerek hem göze hem de mideye hitap edebilirsiniz.
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