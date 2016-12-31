Son dakika: Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücretine indirim!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın son dakika yaptığı açıklamada, "Osmangazi Köprüsü'nde yarından itibaren yüzde 20 indirim yapılacak. 65 lira 65 kuruş olacak" dedi. Bakan Arslan ayrıca Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücreti ise 15 lira 95 kuruş olacağını söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, düzenlediği basın toplantısında Bakanlığının 2016 faaliyetlerini değerlendiriyor ve 2017 hedeflerini açıkladı.



Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:



15 Temmuz omuzlarımıza yeni bir sorumluluk yükledi. Bizim sağlam adımlarla 2023 hedeflerimize yürümemiz gerekiyor, bunun da olmazsa olmaz şartı ulaştırma yatırımlarının büyümesidir. 15 Temmuz bir şeyi ortaya koydu, bu ülke daha da büyümek ve güçlenmek zorunda. Yaşanan olaylara rağmen büyüme ve gelişmemizi sürdüreceğiz.

BÜYÜK BİR RİNG OLUŞACAK



Osmangazi Köprüsü'nü hizmete soktuk. Zaman zaman eleştirilere maruz kalıyoruz. Bu projeler sadece o projeden geçen taşıt sayıları için yapılmıyor, bulundukları bölgede sanayiyi ekonomiyi geliştirerek katma değer oluşturuyor. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tamamı bittiğinde proje tamamlanacak. Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Köprüsü üçü birlikte düşünüldüğünde de büyük bir ring oluşturacak.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 65 LİRA!



Osmangazi Köprüsü'nde yarından itibaren yüzde 20 indirim yapılacak. 65 lira 65 kuruş olacak.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ 15 LİRA!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücreti ise 15 lira 95 kuruş olacak.

Arslan ayrıca, Ankara Keçiören metrosunun 5 Ocak 2017 saat 14.00'te açılacağını söyledi.