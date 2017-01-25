Cazibe merkezlerine yatırımcı hücumu

23 ilden bin 200 başvuru alan Cazibe Merkezleri için 20 milyarlık yatırım yapılacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, “112 bin 400 kişiye iş sağlanacak” dedi

Doğu ve Güneydoğu'da bulunan 23 ilde teröre karşı panzehir olacak, Doğu ile Batı arasındaki kalkınma farkını ortadan kaldıracak ve binlerce insana istihdam sağlayacak Cazibe Merkezleri için start verildi. Başbakan Binali Yıldırım, bin 200 başvuru yapıldığını belirterek, "19 milyar 600 milyon liralık yatırım yapılacak, 112 bin 400 kişiye istihdam sağlanacak. Uygulamaya bugün itibarıyla başladık" diye konuştu. Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen tanıtım programında bölge halkına büyük güven veren Cazibe Merkezleri ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Tanıtım toplantısına bazı bakanlar, 23 ilin valisi, milletvekilleri, STK temsilcileri ve gazetelerin ekonomi müdürleri katıldı. Başbakan Binali Yıldırım, 28 Kasım-11 Ocak arasındaki ön taleplere ilişkin rakamlar için "Memnuniyet verici" değerlendirmesini yaptı. Cazibe Merkezleri Programı'ndaki destekler şöyle:



DANIŞMANLIK VE ARSA: Yatırımcılara arsa tahsisi yapılacak. Arsalar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde ya da dışında olabilecek. Fizibilite için ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek.



EN AZ 30 KİŞİYE İSTİHDAM: Yatırımcı fabrika kuracaksa en az 2 milyon liralık yatırım ile en az 30 kişiye iş sağlayacağı garantisini verecek. Yatırım miktarının yüzde 30'unu vatandaş, yüzde 70'ini de devlet karşılayacak.



15 YIL SONRA SEMBOLİK DEVİR: OSB parselleri fizibiliteye uygun olarak yatırımcıya tahsis edilecek. Fabrika yapımı yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek. İlk 20 bin metrekarelik kapalı alanın bedelini devlet karşılayacak. Yani 10 milyon TL'ye kadar olan bina maliyetinde yatırımcıya destek verilecek. 20 bin metrekareden daha büyük kapalı alan yapılacak olursa, bu maliyetler için de devlet faizsiz kredi verecek. Fabrika 15 yıl sonra yatırımcısına sembolik bir bedelle devredilebilecek.



100 MİLYONA ÖZEL DESTEK: OSB'lerde yatırıma uygun arsa bulunamazsa, Hazine arazilerinden fabrika olmaya ve şehrin imar planına uygun olanlar tahsis edilecek. 100 milyon ve üzerindeki yatırımlara özel destekler verilecek.



YERLİ MAKİNEYE TEŞVİK: Yatırımcı, fabrikaya alet-edevat alırken de desteklenecek. İthal makine alındığında 2 yıl ödemesiz toplam 6 yıl vadeli ve sıfır faizli kredi desteği verilecek. Yatırımcı yerli malı makine almak istediğinde ise destekler artacak. Devletten yerli malı ürün için 3 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli ve sıfır faizli kredi alacak.



TAKİP ETMEK BOYNUMUN BORCU

Başbakan Yıldırım, vatandaşın bugünden itibaren kalkınma ajanslarının bünyesindeki yatırım destek birimlerine gidebileceğini ya da doğrudan Kalkınma Bankası'na başvurarak projelerini inceletebileceğini söyledi. Cazibe Merkezleri için "İyi bir program olduğunu düşünüyorum" diyen Yıldırım, "Benim görevim de bu işlerin doğru dürüst yapılıp yapılmadığını takip etmek. Milletimizin huzurunda söz veriyoruz, verdiğimiz sözün eksiksiz yerine getirilmesi de boynumuzun borcudur" dedi. Yıldırım, "Zaman kaybetmeye tahammülümüz yok. Bu işin mutlaka biran önce başlaması lazım. 'Burada para dağıtılıyor, geleyim 3-5 kuruş alayım' gibi düşünüyorsanız hiç yanaşmayın, çalışmaz. Gerçekten yatırım yapacak olana para var" diye konuştu.



FABRİKASINI TAŞIYANA DESTEK VAR

Fabrikayı kuran, içine aletedevat alan yatırımcı, fabrikayı işletmek için sermaye desteği de alacak. Bunun için 2 yılı ödemesiz toplam 4 yıl vadeyle kredi desteği verilecek. Burada da cari faizin yarısını bulan düşük faiz uygulanacak. Üretim yerli malı makinelerle yapılırsa, bu fabrikalara 2 yıl ödemesiz toplam 5 yıl vadeyle kredi verilecek. Batı'da yatırımı olan ve bunu Doğu'ya taşımak isteyenlere de taşıma ve lojistik destekleri verilecek.



NE GÜZEL İŞ, BİZ DE Mİ YAPSAK?

Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında bir katılımcı, bölge desteklemelerine ilişkin taleplerini bağırmaya başlayınca Başbakan Yıldırım da, "Mübarek biraz sabret, bunun için buradayız daha konuşmadık" karşılığını verdi. Başbakan Yıldırım, destekleri anlatırken, "Ne güzel iş, biz de mi yapsak" derken, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken'e de, "Sesin çıkmıyor, bugün sana çalışıyoruz, Palandöken" diye espri yaptı. Yıldırım, Cazibe Merkezleri Programı'nın takibi için bölgeyi milletvekillerine zimmetlediklerini de ifade ederek, yatırımcılara, "Sonra 'biz duymadık bilmiyorduk' falan mazeret istemiyorum arkadaşlar. Programı sağır sultan duydu siz duymadım derseniz üzülürüm" dedi.



ÇAĞRI MERKEZLERİNE KİŞİ BAŞI 2.500 TL

Zaman kaybetmemek için çağrı merkezleri için öncelikle müsait durumdaki kamu binaları tahsis edilecek. Ayrıca çağrı merkezlerinin iletişim altyapısı devlet tarafından kurulacak. Kuruluş aşamasında personelin eğitimi için de devlet kişi başına 2 bin 500 lira destek verecek. Çağrı merkezi açmak isteyen bir yatırımcı, en az 200 kişiye iş sağlayacağına dair taahhütte bulunacak. Veri merkezleri için en az 5 bin metrekarelik bir beyaz yani temiz alan oluşturanlar desteklerden yararlanabilecek. Veri merkezlerinin en büyük sorunu olan elektrik giderinin yüzde 30'unu da devlet karşılayacak.