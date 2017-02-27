Ar-Ge’de beşinci sıradayız

Dünya Ar-Ge harcamalarında otomotive büyük pay ayıran ülkeler arasında Türkiye de var. İlk sırada yüzde 32 ile Almanya bulunuyor. Türkiye ise yüzde 14 ile beşinci sırada

Otomotiv sektöründe Ar-Ge ve inovasyonun önemi giderek artıyor. Dünyada otomotiv üretiminde öne çıkan ülkelere bakıldığında, toplam Ar-Ge harcamalarında otomotivin payının, diğer sektörlere göre daha yüksek olduğu görülüyor. OECD verilerine göre Almanya, toplam Ar-Ge harcamaları içinde otomotiv sektörünün aldığı yüzde 32'lik pay ilk sırada yer alıyor. Japonya ve Romanya yüzde 24 ile Almanya'yı takip ediyor. Dördüncü sırada yüzde 15 ile Çek Cumhuriyeti var. Türkiye ise yüzde 14 ile beşinci sırada bulunuyor. Bu oran İtalya ve Güney Kore yüzde 12, Meksika ve Macaristan'da yüzde 10, İngiltere'de yüzde 8. Listenin son sırasında ise yüzde 5 ile ABD var.

99 AR-GE MERKEZİ VAR

Ekonomi ve ihracatın lokomotifi otomotiv sanayisi Ar-Ge çalışmaları konusunda da öncülüğünü sürdürüyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca akredite edilen Ar-Ge Merkezi sayısı, Şubat 2017 itibariyle 362'ye ulaştı. Ar-Ge merkezleri içinde en büyük payın otomotiv sektörüne ait olduğu görülüyor. Otomotivde 77'si Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) üyelerine, 15'i ana sanayisi firmalarına, 7'si de TAYSAD üyesi olmayan tedarik sanayi firmalara ait tam 99 Ar-Ge merkezi bulunuyor. Bu rakam ile otomotiv sektörü, onaylı Ar-Ge merkezleri içinde yüzde 27.5'lik gibi yüksek bir pay alıyor. TAYSAD Başkanı Alper Kanca, PWC'nin yaptığı bir araştırmaya göre dünyada en fazla Ar-Ge harcaması yapan 20 şirketten 5'inin otomotiv sektöründen olduğunu söyledi. Türkiye'de de dünya ile benzer bir tablo olduğunu ifade eden Kanca, "Türkiye'nin en fazla Ar-Ge harcaması yapan 250 şirketi dikkate alındığında, otomotivin yüksek bir pay sahibi olduğu görülüyor. Listede yer alan en büyük 10 otomotiv ana sanayisi firması, 250 firmanın yapmış olduğu toplam harcamanın yüzde 40'ını oluşturuyor. Otomotiv tedarik sanayisi de eklendiğinde sektör ağırlığının daha da arttığını söyleyebiliriz" dedi.