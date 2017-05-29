Kıdem tazminatı ile ilgili flaş açıklama!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş "Bugün Bakanlar Kurulu'nda 3 konu gündeme geldi. Birisi kıdem tazminatı konusuydu. İşçiye hak kaybı getirmeyecek, sürdürülebilir bir yapının ortaya koyulduğu reform bakanlar kurulu ile paylaşıldı. Mevcut yapıyla bu reformun yapılabileceği ortaya koyuldu" dedi.

OLGUNLAŞMA AŞAMASINDA

Kurtulmuş, "Bu bakanlar kurulundaki ilk bilgilendirmedir. İleriki günlerde Kıdem tazminatı reformu gündeme gelecektir. Şu anda olgunlaşma aşamasındadır" diye konuştu.

EMEKLİLİK YAŞI

Emeklilik yaşının yukarıya çekilmesi ile ilgili de açıklama yapan Kurtulmuş "Emeklilik yaşının yukarı çekilmesine yönelik bir çalışma yok.Şu anda mevcut yasal düzenleme devam edecektir. OECD ülkelerinde emeklilik yaşı 72, bizde 52. Dolayısıyla Türkiye'de de yaşın ileriye gitmesi kaçınılmazdır. Kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşına çekilmesini sağlayacak bir tahmin ve planlama yapılıyor. Bu çerçevede mevcut yasal yapı devam edecek" dedi

Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu