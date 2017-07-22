Bakan Soylu'dan Alman şirketleri ile ilgili flaş açıklama

Soylu, Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerine soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin ise Türkiye'de hiçbir Alman şirketiyle ilgili herhangi bir soruşturma araştırmanın söz konusu olmadığını söyledi.

"YABANCI ŞİRKETLERİ GÜVENDE HİSSETTİRMEK TEMEL GÖREVİMİZDİR"

Konunun açık ve net olduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye bu konuda, özellikle yabancı sermaye konusunda, uluslararası doğrudan yatırım konusunda çok uzun yıllardan beri bir çizgi güzergahında yürümektedir ve Türkiye sadece kendi yatırımlarına ev sahipliği yapan bir ülke değildir. Aynı zamanda Türkiye bütün bölge coğrafyasının en güvenilir ulaşım mekanizmasıdır, ulaşım yeridir. Bunun da farkındayız. Bu farklılığı devam ettiriyoruz. Şu çok açıktır, kendisi buraya yatırım getirmiş, istihdam üretmiş ve Türkiye'ye güvenen bütün yabancı yatırımı sağlayan ülkelerin şirketlerini güvende hissettirmek Türkiye olarak bizim temel görevimizdir. Bu görevi devam ettiriyoruz."

"HERHANGİ BİR SORUŞTURMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

15 Temmuz öncesi ve sonrası FETÖ ile ilgisi olan Türk şirketleriyle ilgili soruşturmalar yaptıklarını hatırlatan Soylu, Türk şirketleriyle ilgili bu tür araştırma, soruşturmaların yapıldığının herkes tarafından bilindiğini anlattı.

Soylu, "Türkiye'de şu anda hiçbir yatırımcı yabancı şirketle ilgili herhangi bir soruşturma ve araştırma söz konusu değildir. Bunun üzerinden Türkiye'yi bir alana hapsetmek ve Türkiye'nin hareket kabiliyetini daraltmak isteyenler varsa, yıllardır beraber ticaret partnerliği yaptığımız ülkeler de bu anlamda kendi sorumluluklarını ortaya koymalıdırlar. Beklentimiz budur. Bu açıdan Türkiye ayakları üzerinde duran bir ülkedir. Tehdit edilecek bir ülke ve kolay kolay da vazgeçilebilecek bir ülke de değildir." diye konuştu.