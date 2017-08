Barselona polisinden Türklere teşekkür

Saldırının ardından restoranın kapılarını yaralılara açan ve onlara yardım eden Rey de Estambul'un işletmecisi Ercan Can, büyük takdir topladı.

AA muhabirine konuşan Barselona emniyet yetkilileri, restoran çalışanları ve işletmecisinin kendilerine çok büyük yardımlarının olduğunu belirterek, gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür etti.



"HER ŞEY SANİYELER İÇİNDE OLDU"

Ercan Can (27) da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her şey saniyeler içinde oldu. Büyük bir ses duyduk ve hemen restorandan dışarıya çıktık. İnsanlar panikle kaçışıyor ve bağırıyordu. Daha sonra bir minibüsün durduğunu ve dumanlar geldiğini gördük. Ne olduğunu ilk başta anlamadık." dedi.

"AMBULANS 40 DAKİKA SONRA GELDİ"

Can, "Polis ağır yaralılara dokunmuyordu. Hafif yaralıları da kenarı taşıyordu. Biz de dükkanımızı açtık. Polisle birlikte 5-6 yaralıyı restoranın içine taşıdık. 40 dakika sonra ambulans geldi ve yavaş yavaş yaralıları çıkardılar. Bugün de Katalan polisi gelerek bize yardımlarımız için teşekkür etti." diye konuştu.



"ŞOKU HALEN ATLATAMADIM"

Minibüsün insanların içine daldığını fark etmediğini söyleyen Can, "Gece uyuyamadım. İlk defa böyle bir şeye şahit oldum. Çok ağır yaralılar vardı. Şoku halen atlatamadım." ifadesini kullandı.

Saldırıyı lanetleyen Can, "Çünkü Türkiye dahil bütün turistik şehirlerde benzer saldırılar oldu. Burada olacağı da belliydi ama belki hiç beklenmedik bir zamanda oldu." dedi.

Barselona'yı hedef alan saldırıda 13 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.