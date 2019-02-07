Trump ile savaş lobisinin 13 trilyonluk anlaşması

BERCAN TUTAR'IN YAZISINDAN SATIRBAŞLARI:

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de 'ulusa sesleniş' konuşmasında 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra 'ebedi savaş' adıyla devreye sokulan 'teröre karşı savaş' döneminin bittiğini şu sözlerle ilan etti... "Büyük milletler sonsuz savaşlar yapmazlar, artık kahraman savaşçılarımızın sıcak evlerine dönme vakti geldi."

Suriye ve Afganistan'dan çekileceklerini yineleyen Trump "Ortadoğu'da 19 yıldır savaşıyoruz. 7 trilyondan fazla harcama yaptık" dedi.

Ancak bir yandan çekilmekten bahseden Trump öte yandan Venezuela ve İran'a karşı savaş baltasını sallamayı da ihmal etmedi. Zira süpersonik füze savunmasında Rusya ve Çin'in gerisine düşen ABD'nin asıl amacı füze teknolojisini modernize ettikten sonra yeniden mevzilenmek.

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Bunun farkında olan silah lobisi bu yüzden Trump'a fazla tepki gösteremiyor. Ne var ki işini şansa bırakmayan lobiler ABD Başkanı'nı her yönden de kuşatmış halde.

Nitekim Savunma Bakanlığı'na vekâleten atanan Patrick M. Shanahan, lobinin en kıdemli ve en güvenilir isimlerinden biri. Geçen yıl Pentagon ile 30 milyar dolarlık kontrat imzalayan Boeing'de tam 30 yıl çalışmış. Sadece Boeing değil Trump'ın çevresi diğer silah şirketlerince de hiç olmadığı kadar sarılmış durumda. Dışişleri Bakanlığı yardımcılarından Charles Fulkner, Raytheon lobicisi. Hava Kuvvetleri Komutanı Heather Wilson, Lockheed Martin (LM) lobicisi. Pentagon'un satın alma direktörü Ellen Lord, bomba yapımında uzman Textron'un eski çalışanı. Savunma politikaları yardımcısı John Rood, LM'nin eski başkan yardımcısı. Shanahan yerine savunma bakanı olarak adı öne çıkan genelkurmay başkanı yardımcısı Mark Esper da Raytheon lobicisi.

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