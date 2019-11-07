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Dışişleri’nden ’na tepki

Dışişleri Bakanlığı , “’ın Türkiye’ye hasım çevrelerin yanında yer almaya ve bu çevrelerin ülkemiz aleyhindeki görüş ve tutumlarına destek olmaya devam ettiğini görüyoruz” dedi.

İHA Amerika
Giriş Tarihi: 7.11.2019 23:06 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 23:18
Dışişleri’nden Yunanistan Cumhurbaşkanı’na tepki

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopios Pavlopulos'un Ermenistan'ı ziyareti sırasında 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Aksoy, açıklamasında, "Yunanistan'ın Türkiye'ye hasım çevrelerin yanında yer almaya ve bu çevrelerin ülkemiz aleyhindeki görüş ve tutumlarına destek olmaya devam ettiğini görüyoruz.

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Biz de Yunanistan'ın tarihte Türklere ve diğer Osmanlı vatandaşlarına yaptığı mezalimi hiçbir zaman unutmadık. Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlık sürecinde ve sonrasında, Yunanistan'ın sistematik bir şekilde bölgedeki Türk ve Müslümanları imha etmesi çok iyi bilinen bir gerçektir. Yunanistan bugün de ülkesindeki Türk Azınlığa yönelik insanlık dışı uygulamalarını, Müftülerine, Cuma namazı kıldığı gerekçesiyle hapis cezası verecek kadar ileri götürebilmektedir. Tarihten husumet değil, barış ve kardeşlik yolunda dersler çıkarılması gereğine inanan Türkiye, bu tarihsel gerçeklerin de elbette farkındadır. Ülkemiz aleyhindeki faaliyetleri desteklemenin Yunanistan'a hiçbir fayda sağlamayacağını bu vesileyle tekrar hatırlatıyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerde iyi komşuluktan yana taraf olmanın, bölgemizde barış, istikrar ve refahın desteklenmesinin tek yolu olduğu düşüncesiyle Yunanistan'ı bundan böyle daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

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Öte yandan, 1915 olayları konusunda Türkiye'nin tutumu, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde, 23 Nisan 2014 tarihinde yaptığı açıklamada net olarak ortaya konmuştur. Başka bir izahata gerek görülmemektedir" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri’nden Yunanistan Cumhurbaşkanı’na tepki
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