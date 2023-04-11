Mesai başında kanlı vahşet

Berlin'de taksicilik yapan 49 yaşındaki Mustafa Akan, taksisine binen müşterisi tarafından öldürüldü. Perşembe sabahı Grunewald'daki istasyondan taksisine binen müşteriyi sekiz kilometre ötedeki bir noktaya bırakan iki çocuk babası Akan, yoldan geçen biri tarafından yaralı olarak bulundu. Boğazı kesilen Samsunlu Akan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Cinayetinardından yeniden istasyona döndüğü ve oradan kaçtığı ifade edilen 24 yaşındaki katil zanlısı, ülkenin kuzeyindeki Schleswig Holstein Eyaleti'nde yakalandı. Polis, zanlının daha önce başka suçtan sabıkası olduğunu ve arandığını açıkladı. Paskalya tatili olması sebebiyle zanlının kısa süre sonra tutuklama talebi ile nöbetçi hâkim karşısına çıkarılacağı açıklandı.Polis, katil zanlısı ile Akan'ın önceden tanışmadığı bilgisini de aktarırken, cinayetin taksi ücretine itiraz nedeniyle işlendiği ifade ediliyor. Öte yandan Akan'ın Samsun Çarşamba'da yaşayan ağabeyi Murat Akan, "Kardeşim demiryollarında çalışıyor, ek iş olarak akrabalarımızın taksisinde çalışıyordu. Ölüm haberi ile yıkıldık. Alman yetkililerden net bilgi alamıyoruz. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi. BERLİNAkan'ın ölümü başta Berlin olmak üzere ülkedeki taksicileri tedirgin etti. Son dönemde bu tür cinayetlerin arttığını dile getiren taksiciler, "Bizler gece müşteri aldığımızda tedirgin olurduk, ancak bu cinayet sabah saat 08.30'da işlendi. Taksilerimiz daha fazla güvenli hale gelmeli. Taksilere, kayıt yapan ve merkeze bağlı kamera sistemi kurulmalı" diye konuştu.