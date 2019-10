Bir aile altı şampiyon

Altı kişilik bir aile ve bir evde altı şampiyon... diş hekimi İlker Erdoğan, eşi Ayşen Hanım ve çocukları Almila, İzzet, Alperen ile Alara'nın en büyük ve ortak tutkuları golf! Nasıl mı, anlatalım...

Aslında her şey bundan altı yıl önce baba İlker Bey'in golf dersleri almasıyla başlıyor. İlker Erdoğan'ın bu spordaki hızlı ilerleyişini ise ilk olarak eşi Ayşen Hanım takip ediyor. Ayşen Erdoğan önce bir hevesle sonra da tutkuyla kendini golf oynarken buluyor. Eh anne golfçü, baba golfçü olunca da evdeki dört çocuğun da bu spora meyletmemesi düşünülemezdi tabii, öyle de oluyor. Önce kardeşlerin en büyüğü Almila, sonra İzzet en son da ikiz kardeşler Alperen ve Alara çimlerin üzerinde golf sopasını ellerine almış oluyorlar. Hikayenin ilgi çekici kısmı ise bu esnada filizleniyor, çünkü bu ailede kim eline golf sopasını alırsa bir şampiyonluk madalyasını boynuna takmadan eve geri dönmüyor.

İşte bu tatlı hikayenin daha fazlasını öğrenmek için bir pazar günü Erdoğan ailesinin evine konuk oluyoruz. Tüm aile evin salonunda bir araya geldikten sonra ise ilk olarak dört kardeşin en büyüğü 11 yaşındaki Almila söze başlıyor: "Golfe üç yıl önce başladım. Beş-altı yaşlarımda anne babamdan görüp onlardan özenerek başladım. Geçen yıl İstanbul birincisi ve Türkiye dördüncüsü oldum küçükler kategorisinde. Şimdi ise yaşımdan büyüklerle oynamaya başladım. Bu yıl hem bir birinciliğim var hem de kadınlarda en uzağa vuran ödülüm." "Peki, hedeflerin neler bu sporda" diye sorduğumuzda ise aldığımız yanıt hayli iddialı: "İlk hedefim A kategorisine daha sonra da milli takıma girmek... İlerde de golfçü olmak istiyorum." Bu noktada anne-babaya dönüyorum ve "İlerde dört çocuğunuz da profesyonel golfçü olsun ister misiniz" diye soruyorum. Yanıtlamak İlker Bey'e düşüyor: "Kesinlikle isterim! Neyi seviyorlarsa onu yapsınlar zaten..."





HIRS BABADAN GELİYOR

Ayşen Hanım dört çocuğun da golfte farklı özelliklerinin öne çıktığını, örneğin Almila'nın yaşına göre epey kuvvetli ve hırslı, İzzet'in ise sahada çok sakin olduğunu söylüyor. "Bu hırs kimden geliyor" diye sorduğumuzda ise İlker Bey "Benden... Sadece golf değil, herhangi bir işle uğraşıyorsam en iyisi olması için sonuna kadar çabalarım" diyerek hırsın kaynağını açıklıyor...

Dedik ya evde herkesin golf şampiyonluğu var diye, İlker Bey eve golfte madalya getiren ilk aile ferdi. Altı yıl önce başladığı golfte, Mercedes, Pegasus, THY gibi firmaların ve Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) organizasyonlarında birincilikleri var. Ayşen Hanım ise eşinden sonra başlamasına rağmen epey mesafe katetmiş bile... Öyle ki son bir aydaki dört turnuvasında üç birincilik ve bir ikincilik elde etmiş. Keza İzzet de geçen Babalar Günü'ndeki özel organizasyonda, TGF'nin kendi yaş grubu kategorilerinde birincilikler elde ederken ikizler Alara ve Alperen de çimlere ayak bastıktan hemen sonra şampiyonluklar almışlar.

Ailenin her üyesi için ise golfün anlamı ve hissettirdiği başka. Örneğin İlker Bey "Golf sahasına çıkıp topa vurduğum an her şeyi unutuyorum. Benzersiz bir meditasyon gibi" derken Ayşen Hanım ise "Fiziksel olarak çok yorucu ama bir yandan da insanı çok dinlendiren bir spor golf" diyor ve ekliyor "70 yaşında bile oynayabilirsiniz bu birçok sporda söz konusu değil..."

Eh, ailede herkes golfçü olunca yemeklerde, akşam oturmalarında da tabii ki golf konuşuluyormuş. O gün aileden kimin maçı varsa o değerlendiriliyor bir anda gerekli teknik analizler yapılıyormuş. Peki golf oynamak dışında ortak aktiviteleriniz var mı diye sorduğumda ise İlker Erdoğan'dan net bir cevap geliyor: "Var, golf maçı izlemek..."





BİR DAHA SİZİNLE TATİLE GELMEYİZ

Erdoğan ailesinin yaz tatilleri de golf endeksli, golf otellerini tercih ediyorlar. İlker Bey "Otele gidiyoruz, kıyafetlerimizi giyip direkt sahaya geçiyoruz" derken eşi de "Çok sevmek böyle bir şey işte" diyor gülerek...

Almila ise "Sosyalleşme dediğimiz kısmın yüzde 90'ını hayatımın ise yarısından fazlasını golf kaplıyor" diyor ve annesini desteklercesine "Sevmesem zaten yapabileceğim bir şey değil bu" şeklinde devam ediyor.

Bu anda başka ailelerle birlikte çıkılan tatillerde Erdoğan ailesinin enteresan tepkiler aldığını da İlker Bey'den öğreniyorz: Çocuklarımızın okulunda dolayı görüştüğümüz aileler var. Beraber tatile gidiyoruz. Biz direkt sahaya çıkıyoruz, diğer aileyle ancak akşam yemeklerinde görüşebiliyoruz. Onlar da şaşırıyorlar tabii bu duruma. Tabii bazı aileleri golfe başlatıyoruz bazıları da 'Bir daha sizinle tatile gelmeyiz' diyor."





BU ÇOCUKLARIN ENERJİSİ HİÇ BİTMİYOR

Aile, golfte elde ettikleri başarılarda antrenörlerinin önemli payı olduğunu eklemeden geçemiyor. Anne-babanın antrenörlüğünü Mehmet Ceylan ve Kerem Ceylan üstlenirken dört kardeşin ilk günden bu zamana antrenörü Savaş Karataş olmuş.

Öte yandan anne-baba, çocuklarının okulları ile golf antrenmanları arasında dengeyi tutturmak da zorlandıklarını fakat yine de bir şekilde üstesinden geldiklerini söylüyorlar. "Yaşları yedi ile 11 arasında değişen dört çocuk o kadar antrenmandan sonra eve geldiklerinde yoruluyorlardır, enerjileri bitiyordur herhalde" dediğimizde ise İlker Bey "Yok arkadaş bu çocukların enerjisi hiç bitmiyor" diyor.