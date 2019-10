Hollywood kötüleri modayı yönetiyor

Evet modaya Hollywood filmlerinin yön verdiğini hepimiz biliyoruz. 1920-1930'lu yıllarda itibaren yani sessiz sinema döneminden beri beyaz perdeye yansıyan kadın ve erkek siluetleri satın alma tarzımızı etkiliyor. Ve sessiz sinemayla birlikte Paris'in modaya tek başına yön verdiği o muhteşem günleri de bitmiş oldu. Zaten tam da bu yüzden moda tasarımı dünyasının efsane isimleri Elsa Schiaparelli, Hubert de Givenchy, Coco Chanel ve Christian Dior bile ünlü yıldızlar için film kostümleri tasarladı.

Audrey Hepburn'ün kafamıza stiliyle bu kadar kazınmasının en büyük nedenlerinden biri Hubert de Givenchy'nin ünlü oyuncunun kariyerinin ilk yıllarından itibaren çeşitli filmlerinin kostümlerini hazırlamasıydı. Bu sayede tasarımcılar, ünlü oyuncular aracılığıyla onların hayranlarına ve moda dünyasından çok daha geniş kitlelere markalarını ve modaevlerini duyurabildi.

Ve tabii ki filmler muhteşem kostümleri sayesinde belirli dönemlerin giyim tarzına yön verdi. The Great Gatsby, American Hustle, Black Swan, Bonnie and Clyde ve Love Story filmlerinin kostümleri yıllar boyunca sayısız moda taarımcısına da ilham kaynağı oldu...

Ve gelelim son bir ayda vizyona giren filmlere... Hem başrolünde Joaquin Phoenix'in oynadığı Joker hem de Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı Maleficent: Mistress of Evil son dönem trendlerini ele geçirmiş durumda... New York Times gazetesi modanın son ilham kaynağının Hollywood kötüleri olduğunu yazarken arka arkaya birçok firma da bu iki film için kostüm ya da özel koleksiyonlar hazırladı. O zaman hadi yakından bakalım bu iki kült filmin modadan nasıl ilham aldığına ve modaya nasıl yön verdiğine...

SİYAH VE GOTİK ÖN PLANDA

Maleficent: Mistress Of Evil

Angelina Jolie'nin canlandırdığı Maleficent karakterinin bu kış sezonuna da damga vuran gotik tarzdaki kıyafetleri çoktan hafızalarımıza kazınmış durumda. Tabii ki bu kostümlerin bu kadar beğenilmesinin sebebi aralarında Ralph&Russo'nun da bulunduğu birçok ünlü modaevi ve markanın film için yaptığı özel çalışmalar. Ralph&Russo filmde kullanılan tüm tasarımlarının tamamen el işçiliğiyle üretildiğini belirtip tüm çalışmalar için 700 saatten fazla çalışıldığını söylüyor. Filmin kostüm tasarımlarını yapan Ellen Mirojnik siyah rengin ve gotik giyim tarzının bu kadar popüler olduğu bir dönemde Maleficent karakterinin tam bir ilham perisi olduğunu söylüyor.

Filmin vizyona girmesiyle ortaya çıkan işbirlikleri de bunun bir ispatı olsa gerek. Mesela kozmetik devi MAC kısa süre önce Maleficent kapsül koleksiyonunu piyasaya sürdü. Moda tasarımcısı Olivia von Halle de filmden esinlenen bir koleksiyon hazırladı. Disney ve Bershka gibi markalar çoktan giyim koleksiyonlarına bu karakterden ilham alan parçalar ekledi. Ayrıca Barbie gibi birçok oyuncak markası da bu karakteri andıran özel bebek koleksiyonları hazırladı.

PODYUMLARI PALYAÇOLAR BASTI

Joker

Joaquin Phoenix'in Joker karakterine dönüşmesini sağlayan iki kez Oscar ödülü kazanmış olan ünlü kostüm tasarımcısı Mark Bridges. Tabii ki ortaya çıkan kostümler o kadar başarılı olmuş durumda ki şimdiden ebay, amazon gibi dev alışveriş sitelerinde Joker kıyafetleri en çok aranan ve satın alınan parçalar olmuş durumda... İngiliz The Guardian gazetesi filmden esinlenen kostümlerin de popüler olmasının altını çizip, "Palyaçolar moda dünyasını ele geçirmiş durumda. Dior'un 2019 coutue koleksiyonunun ilham perisi palyaçolardı. Moschino'nun bu yılki erkek koleksiyonunda da yine palyaçolar ön plandaydı" yorumunu yaptı.

MODADA PAYLAŞIM EKONOMİSİ

Düzenli olarak tek bir dünyanın olduğunu ve kontrolsüzce bu dünyayı yok olmaya götürdüğümüzü konuşup yazıyoruz. "Bireysel olarak ne yapabilirim?" diye soracak olursanız yapacağınız şey tabii ki hızlı tüketim firmalarının geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış koleksiyonlarını satın alarak aynı saplantılı alışveriş alışkanlığını sürdürmek değil.

Moda dünyasının bilinçli kesimi "İhtiyacınız olmayanı almayın. Bir kez kullanmak için bir şey almayın. Kıyafetleri çöpe atmayın.Tüketmeyi değil üretmeyi prensip olarak benimseyin" derken siz de en azından vintage ürünlerle, çöpe atmadığınız kıyafetlerle ve paylaşım ekonomisini benimseyerek akılcıl adımlar atabilirsiniz. "Nasıl mı?" mesela İngiltere'de kısa süre önce kullanılmaya başlanan ByRotation gibi uygulamalardan tek kullanımlık ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Unutmayın her sezon alışveriş yapmanızın ne stilinize, ne çevreye ne de ekonominize bir faydası var.



HAFTANIN KONUĞU

Özlem Erkan'ın tercihleri

Moda haftasında hazırladığı koleksiyon çok beğenilen Özlem Erkan ile sezon trendlerini ve alışveriş tüyolarını konuştuk.

Stilimi maskülen, rahat ve minimal diyerek özetleyebilirim.

Yeni sezon için Stfanel'den triko bir pantolon satın aldım. Ama genel olarak sezon parçalarına bakmak için ilk girdiğim mağaza COS oldu.

Her sezon alışveriş yaparım ama genel olarak trendlere göre giyinen biri değilimdir.

Dolabımdaki en eski parça annemim 70'li yıllardan kalan bir elbisesi.

Asla vatkalı bir ceket giymeyi tercih etmem.

Bu sezon en çok doğal materyallerin vurgulandığı temalar ilgimi çekiyor. Trend olmasına uzun süredir en mutlu olduğum parçalar ise yüksek belli pantolonlar.

Bu sezon için kurtarıcı parçam uzun sweatshirt'ler.



MODA KAZANI



MASKÜLEN DETAYLAR

Bir dönem tüm kadınların koyu renk ve kalın kaşlara sahip olmasına neden olan Cara Delevingne, podyumlarda fırtına gibi estiği günlerin ardından çok daha sakin bir dönem yaşıyor. Bir yandan oyunculuk kariyerine odaklanan Delevingne uzun zaman sonra Nasty Gal markası için özel bir kapsül koleksiyon üretti. Geçtiğimiz günlerde koleksiyonunu tanıtan ünlü ismin koleksiyonu maskülen detaylarla doluydu.







ORTADOĞU'YU FETHETTİ

Bünyamin Aydın kreatif direktörlüğündeki Les Benjamins markası her geçen gün popülaritesini artırıyor. Aydın, 2017'de Bloomingdales için 27 parçalık özel bir koleksiyon hazırlamıştı. Tasarımcı geçtiğimiz hafta da Dubai Mall içinde bulunan Bloomingdales mağazasında markanın sevenleriyle buluştu. Markanın, Bloomingdales X Les Benjamins özel koleksiyonu Dubai ve Kuveyt'teki Bloomingdale's mağazalarında satılıyor.



ARAP MODA HAFTASI'NDA ÇİN ESİNTİSİ

Bir dönem teknoloji üzerine geliştirdikleri projelerle basında geniş yer alan tasarımcı kardeşler Ezra ve Tuba Çetin'in markası EZRATUBA, geçtiğimiz günlerde yeni koleksiyonuyla Arap Moda Haftası'ndaydı. Koleksiyonda geri dönüştürülebilir kumaşları kullanan kardeşlerin ilham kaynağıysa, Çin oryantalizmiydi.