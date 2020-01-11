NASA Daçkalı gençlere el verdi

İstanbul Sarıyer'deki Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın kampüsündeyiz. Türkiye'deki nice üniversiteye nasip olmayan bu büyük ve güzel kampüste ilerlerken bahçeleri, uzun koridorları ve çokça kapıyı ardımızda bırakıyoruz. Varmak istediğimiz hedef Darüşşafakalı lise öğrencilerinin robot kulübünün çalışma atölyesi... Ya da daha doğru bir ifadeyle Sultans of Türkiye ekibinin karargahı diyelim.



Sultans of Türkiye ekibinin 11 yıllık bir mazisi var. Türkiye'deki birçok lisede hatta üniversitede olmayan imkanlara sahip bir kulüp. Halihazırda da 14 öğrenci toplulukta yer alıyor. Türkiye'de lise son sınıf üniversiteye hazırlık dönemi olduğu için 12'nci sınıfa gelen öğrenciler bir anlamda "yaş haddinden emekli" oluyorlar kulüpten. O yüzden şimdi kulüpte 10 dokuzuncu sınıf, iki 10'uncu sınıf ve iki de 11. sınıf öğrencisi bulunuyor. 11'inci sınıf öğrencileri Mutlu Demir ve Mertay Kutlu aynı zamanda ekibin eş kaptanları.

Bizim bu ekibi sebebi ziyaretimiz ise birden fazla... Öncelikle Sultans of Türkiye'nin NASA'dan aldığı İlham Verici Mühendislik ödülünü konuşmak, o yarışma için tasarladıkları Tenten robotu, ardından bu sene Houston'a direkt katılım hakkı elde etmeleri, 4 Ocak'ta Darüşşafaka bünyesinde gerçekleştirilen ilk buluşma etkinliği ve bu kulübün öğrencilerdeki yeri...

Aytek Aksu kendilerine ödülü getiren Tenten robotunun hikayesini şöyle anlatıyor: "Bizden robot için talep edilen görevler top atma ve disk takmaydı.Türkiye'deki yarışmalara katıldık, İstanbul'daki yarışmada takım ruhu ödülünü alıp ardından New York'a gittik. Orada da ikinci olup şampiyonaya gitme hakkı kazandık ve Houston'a gittik bu kez. Houston'da da aldığımız ödül sonucu bu sene yarışmaya direkt katılım şansı elde ettik."





DERSLER DE İYİ OLMAK ZORUNDA

Ödülle birlikte NASA'dan 5 bin dolar alıyor kulüp. Öğrenciler "NASA'dan 5 bin dolar aldık deyince de bir komik geliyor hala bize de ama işte ulaşım masrafları, robotun taşınması falan deyince anca karşılıyor" diyorlar.

Geçen sene ilham verici mühendislik ödülü ile üçüncülük ödülünü kazanan ekibin ise bu seneki hedefi çok net: Birincilik!

Takım kaptanlarından Mertay Kutlu kulübün işleyişini şu şekilde açıklıyor: "Her yıl ocak ayında o sene üzerine çalışılacak robotun teması belirleniyor. İlk adımda mekanik bölümü toplanıp stratejiyi belirliyor ve yapılacak robot deftere çiziliyor. Sonra ise programa aktarılıp çizimin çıktısı alınıp montajı yapılıyor. Elektroniği bağlandıktan sonra ise programı yazılıyor ve tasarım tamamlanıyor."

Derslerle kulübü bir arada yürütmek zor oluyor mu diye sorduğumuzda ise yanıtlamak yine kulübün kaptanlarından Mutlu'ya düşüyor. Mutlu "Zaten bu kulübe girebilmek için bazı derslerinizin notlarının iyi olması gerekiyor. Dolayısıyla hem dersleri hem kulübü yürütmek bir zorunluluk gibi..."

Bu kulüpte geçirdikleri zaman gelecek planlarını değiştirmiş öğrencilerin... Örneğin Mutlu pilot olma hayalleri kurarken artık mekatronik mühendisi olma niyetinde... Dokuzuncu sınıf öğrencisi Berkay da Mutlu gibi... Pilot olmak isterken artık yazılımcılığın daha fazla ilgisini çektiğini fark etmiş ve bu yönde bir eğitim almak istiyor. Keza ekibin geri kalanı da mühendis olma arzusunda...

Bu kulübün hayatlarını olumlu etkilememesini Mutlu şu cümlelerle dile getiriyor: "Hiçbir zaman 14 yaşımda New York'a gideceğimi tahmin etmezdim. Oysa şimdi dört kere ABD'ye gidip geldim, Darüşşafaka'nın bize sağladığı imkanı gerçekten yok sayamayız."





YENİ TEMA GELECEĞİN KENTLERİ

Darüşşafakalı öğrencilerden oluşan Sultans of Türkiye ekibinin yanı sıra 30 okuldan gelen 600 öğrenci, uluslararası robot yarışması FIRST Robotics Competition'ın (FRC) bu seneki konusunu NASA TV ile yapılan canlı bağlantıyla 4 Ocak'ta öğrendi. Gençler, 2020 yarışması için Infinite Recharge oyununa hazırlanacak. Bu senenin sponsoru da Star Wars olduğu için daha renkli bir yarışma öğrencileri bekliyor.