Tuvana Türkay: İngilizce öğretmenime sevdalanıp ona beste yaptım

TIKLANMA YAĞMURLARI



- Oyunculuk kariyeriniz bu kadar başarılı giderken şarkıcılığa yönelmek aynı zamanda risk almak demek. Aynı başarıyı yakalayamamak sizi endişelendiriyor mu?

- Aynı tutku, saygı ve enerjiyle işimin zaten hep başındayım. Neden bu bir risk olsun ki? Yaşayacak ne kadar ömrümüz, alacak ne kadar nefesimiz kaldı bunu bilemeyiz. İçimizden gelenleri ertelememeliyiz. Ben şimdiye kadar yaptığım her şeyi önce kendim için yaptım ve yapıyorum. Asıl amacınız başarı yakalamaksa ve bundan kastınız zirveye çıkmak, tıklanma yağmurlarında yürümekse, bu zaten ruhunuz, kalbiniz ve insanlığınız adına en büyük risktir bana göre. Amacım böyle başarılı olmak değil, aynı duyguları hisseden kalplerle ortak bir noktada buluşabilmek. Müzikte yakalamaya çalıştığım başarı bu. İçimde bu kadar naif bir yerde.



- O zaman eleştirilere de hazırsınız öyle mi? Çünkü oyunculuktan şarkıcılığa geçenler başlarda önyargılarla savaşmak zorunda kalıyor...

- Beni, sebepsiz şekilde, hakkımda tek bir bilgiye dahi sahip olmak istemeden, buna gerek duymadan, Tuvana olduğum için bile eleştirecek ve sevmeyecek insanlar vardır ve olacaktır. Hayatın bana sunduğu her sınava, her olumluluğa ve olumsuzluğa açık biriyim. Çünkü yapmak istediklerimden, hayallerimden ve kendimden eminim. Kendimle barışığım. Dünyada birçok örnek var, şarkıcı olup oyunculuk yapan veya tam tersi. Anthony Hopkins beste yaptığı ve hayata geçirdiği için eleştiriliyor mu mesela? The Waltz Goes On resmen bir başyapıt. Veya Justin Timberlake, Jennifer Lopez, Frank Sinatra, Johnny Depp, Will Smith, Barbara Streisand... Bu liste uzar gider. Sanatın her alanı, herkese açıktır. Herkes dilediğini yapmakta özgürdür. Bunu, bu sebeple eleştirmek isteyen kendinde bir kusur aramalı.