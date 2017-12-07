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Bir ülkeden daha skandal kararı!

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2017 15:14 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 15:15
Bir ülkeden daha skandal Kudüs kararı!

, Başkanı ’ın açıklamasının ardından Kudüs’ü 'in başkenti olarak tanıdığını açıkladı.

Başkanı 'ın 'in başkenti olarak tanıması ve 'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra Avrupa Birliği üyesi olan , Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu. Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çek Cumhuriyeti, ve İsrail arasında barış anlaşması imzalanıncaya kadar Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaktadır" denildi. Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasının bölgedeki ve dünyadaki kilit müttefiklerle görüşmelerin sonuçlarına bağlı olarak değerlendirmeye alınacağını belirtti.

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Bir ülkeden daha skandal Kudüs kararı!
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