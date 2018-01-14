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’tan balkondan düşen ’in ölmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı

’ta gece saatlerinde taksiyle geldiği 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 20 yaşındaki ’in hesabından 10 saat önce paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Genç kız bir arkadaşının fotoğrafının altına yaptığı" Yıkık biri" yorumuna, "Hangimiz değil" diye cevap vermiş.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018 13:19 Güncelleme Tarihi: 14.1.2018 13:20
Beşiktaş’tan balkondan düşen Hazal Akyürek’in ölmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Akat Mahallesi Gül Sokak üzerindeki 6. Gazeteciler Sitesinde saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, babaannesi ve dedesiyle yaşadığı öğrenilen üniversite öğrenci 20 yaşındaki , gece saatlerinde taksiyle siteye geldi. Taksiden indikten sonra 6. katındaki evine çıkan genç kız, ardından henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan aşağıya düştü. Olayın ardından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Akyürek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise genç kızı intihar mı yoksa düşme sonucu mu hayatını kaybettiğini belirlemek için çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYADA HESABINDAN 10 SAAT ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Öte yandan genç kızın ölümünden yaklaşık 10 saat önce çekilmiş fotoğrafını hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Genç kızın paylaştığı bir fotoğrafının altına ise bir arkadaşının "yıkık biri" yorumuna karşılık "hangimiz değil" diye cevap vermesi dikkat çekti.

Beşiktaş’ta genç kız balkondan atlayarak intihar etti

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Beşiktaş’tan balkondan düşen Hazal Akyürek’in ölmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı
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