Harekât her şartta yapılacak

BUGÜN NELER OLDU

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme planını zamana yayması karşılığında Ankara, Rusya ile sonuç odaklı güncellenmiş işbirliği stratejisini geliştirdi. Dikkatlerin Münbiç ve Fırat'ın doğusuna odaklandığı bir dönemde Türkiye ile Rusya arasında sağlanan İdlib mutabakatını sabote etmeye dönük girişimler karşısında Ankara teyakkuza geçti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus Mevkidaşı Sergey Şoygu ile İdlib'teki son durumu ele alırken istikrarı koruma planına Türkiye'nin soruna kadar sahip çıkacağı mesajı verdi. Heyet-ül Tahrir Şam terör örgütünün İdlib çevresinde çatışmaları hızlandırması ve yer yer Özgür Suriye Ordusu unsurlarını püskürtmesi karşısında Ankara, yeniden sahaya ağırlığını koyma kararı aldı. İdlib çevresindeki 12 Türk gözlem noktasına askeri takviye yapılırken, ÖSO güçleri de yeniden örgütlenerek stratejik noktalarda TSK'nın desteği ile konuşlandırıldı.Ankara, İdlib-Münbiç- Kamışlı hattını kapsayan güvenlik stratejisini çok yönlü uygulamaya başladı. İdlib'de Türkiye-Rusya- İran tarafında diplomasi yoluyla kurulan dengenin kalıcı istikrara dönüştürülmesi hedeflenirken, Münbiç'te ise ABD ile varılan mutabakat gereği YPG terör unsurlarının kent merkezinden çıkarılması ve bölgenin asli sahibi olan Arap nüfusun kendi topraklarına dönmesi öncelik olarak belirlendi. Fırat'ın doğusunda ise Tel Abyad'tan Kamışlı'ya kadar uzanan bölgede yerel Kürt grupların günlük hayatlarını sürdürmesi amaçlanırken eş zamanlı olarak YPG'li teröristlerin bölgeden temizlenmesi için şok harekat planının uygulanması kararlaştırıldı.