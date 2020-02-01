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SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs tedavisinde flaş gelişme! tarih duyuruldu! nasıl bulaşır, korunma yöntemleri...

Tüm dünyayı teyakkuza geçiren tehlikeli corona virüsü salgını hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Bilindiği üzere, Çin'in Wuhan kentinde başlayan salgın, kontrol edilemeden bir anda yayılmıştı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu onlarca ülke vatandaşlarını Çin'den tahliye etmeye devam ederken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Corona virüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti. Coronavirüsü son durum merak edilirken, bugün Avrupa'da bir ülke daha acil durum ilan etme kararı aldı. Öte yandan, corona virüs tedavisi kapsamında aşısı için de tarih verildi. Peki, dünyayı sarsan koronavirüs salgını belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve korunma yolları neler? Haberimizden, coronavirüsü hakkında son dakika bilgilerine ulaşabilir, tedavisi, belirtileri gibi birçok merak edilen başlık hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. İşte, son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 1.2.2020 07:59 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 07:59 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs tedavisinde flaş gelişme! Kritik tarih duyuruldu! Coronavirüs nasıl bulaşır, korunma yöntemleri...

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve kontrol edilemeden yayılan salgını hakkında dakika haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar tarafından uyarılar peş peşe gelirken, ülkeler de acil durum ilan etmeye devam ediyor. Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edildi. Corona virüsü son durum yakından takip edilirken, salgının Çin'in dışında birçok kıtaya ve ülkeye sıçradığı tespit edildi. Bugün Rusya ve İngiltere'de de koronavirüsü tespit edildi.

CORONAVİRÜS TEDAVİSİ İÇİN KRİTİK TARİH! SON DURUM NE?

Binlerce kişiyi etkileyen bu salgının tedavisi merak edilirken, flaş bir gelişme yaşandı. Coronavirüs tedavisi kapsamında aşı tarihi verildi! Haberimizden, son dakika gelişmelerini takip edebilir, corona virüs belirtileri ve tedavisi gibi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

İşte, son durum;

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SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs tedavisinde flaş gelişme! Kritik tarih duyuruldu! Coronavirüs nasıl bulaşır, korunma yöntemleri...
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