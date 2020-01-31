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Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır? Corona virüs belirtileri neler ve tedavisi var mı? Kaç kişiyi etkiledi? | Video

Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır? Corona virüs belirtileri neler ve tedavisi var mı? Kaç kişiyi etkiledi? | Video
30.01.2020 | 23:52

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Peki koronavirüs nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır? Corona virüs tedavisi var mı? Tehlike gerçekten dünya çapında mı, kaç kişiyi etkiledi? Cevapları A Haber'de...

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