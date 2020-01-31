Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır? Corona virüs belirtileri neler ve tedavisi var mı? Kaç kişiyi etkiledi? | Video
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Peki koronavirüs nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır? Corona virüs tedavisi var mı? Tehlike gerçekten dünya çapında mı, kaç kişiyi etkiledi? Cevapları A Haber'de...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:20
03:59
Türk bilim insanlarından ölümcül virüsü anında tespit eden buluş! 29.01.2020 | 15:09
03:06
04:17
04:27
20:49
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Korona virüsü açıklaması! 24.01.2020 | 14:27
05:07
03:15
Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi'nden ölümcül Corona virüsü açıklaması! 24.01.2020 | 11:14
02:02
04:46
Çin'deki ölümcül Corona virüsü dünyaya yayılıyor! 24.01.2020 | 09:14
02:21
04:08
03:06
03:49
Sağlık Bakanlığı’ndan trans yağ teklifi 22.01.2020 | 16:24
03:56
Çin’deki 'Corana virüsü' Türkiye’ye gelebilir mi? 22.01.2020 | 15:16
05:57
21:13
05:35
Dünyayı tehdit eden gizemli virüs: Corona Virüsü 22.01.2020 | 10:19
05:51
Aşı reddi ile hastalıklarda artış görüldü 21.01.2020 | 15:00
04:13
Yoğurt hangi hastalıklardan koruyor? 21.01.2020 | 13:02