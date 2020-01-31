Web TV Türkiye Türkiye'de Koronavirüs önlemleri neler? İşte İstanbul Havalimanı'ndaki koronavirüs saptayan termal kameralar... | Video

Türkiye'de Koronavirüs önlemleri neler? İşte İstanbul Havalimanı'ndaki koronavirüs saptayan termal kameralar... | Video

Türkiye'de Koronavirüs önlemleri neler? İşte İstanbul Havalimanı'ndaki koronavirüs saptayan termal kameralar... | Video
31.01.2020 | 19:23

Çin'in Wohan kentinden dünyaya yayılmaya başlayan ve yüzlerce kişiyi ölüme götüren Koronavirüs için Türkiye'de de ciddi önlemler alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. İstanbul Havalimanı'na geliş yapan yolcuların kontrol noktasında alınan önlemleri A Haber görüntüledi.

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