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Çin'de Korona Virüs alarmı devam ediyor! Vuhan çığlık çığlığa!

Çin'de Korona Virüs alarmı devam ediyor! Vuhan çığlık çığlığa!
30.01.2020 | 13:20

Çin'de Korona Virüs salgını devam ediyor. Ölümcül virüsün ortaya çıktı Vuhan kenti çığlık çığlığa! Hapis hayatı yaşayan Vuhan halkı evlerinin camlarından, balkonlarından birbirlerine moral verip "dayanın" diye bağırırken Vuhan'dan başka şehirlere gidenler ise evlerinde kilit altına alınıyor.

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