Son dakika haberi: Türkiye ile Azerbaycan arasında vizeler kaldırıldı!

Türkiye ile Azerbaycan karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı. Türkiye ve Azerbaycan, imzalanan anlaşma ile karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdıklarını duyurdu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan milletlerarası antlaşmaya göre, her iki tarafın pasaport hamili vatandaşları, bir diğer ülkeye 90 gün süreyle seyahatlerinde vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.

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