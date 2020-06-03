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Son dakika haberi: ile arasında vizeler kaldırıldı!

Edinilen son dakika habere göre; ve arasında imzalana anlaşma ile karşılıklı olarak uygulaması kaldırıldı. Resmi Gazete'de yer alan bugün yayımlanan milletlerarası antlaşmaya göre, her iki tarafın pasaport hamili vatandaşları, bir diğer ülkeye 90 gün süreyle seyahatlerinde vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Giriş Tarihi: 3.6.2020 09:19 Son Güncelleme: 3.6.2020 09:30 ABONE OL
Son dakika haberi: Türkiye ile Azerbaycan arasında vizeler kaldırıldı!

Türkiye ile Azerbaycan karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı. Türkiye ve Azerbaycan, imzalanan anlaşma ile karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdıklarını duyurdu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan milletlerarası antlaşmaya göre, her iki tarafın pasaport hamili vatandaşları, bir diğer ülkeye 90 gün süreyle seyahatlerinde vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.

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Son dakika haberi: Türkiye ile Azerbaycan arasında vizeler kaldırıldı!
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