Mersin Limanı Lübnan’ın hizmetinde

Dünyanın dört bir yanına hiçbir siyasi çıkar gözetmeden yardım elini uzatan Türkiye'nin Lübnan için seferberliği sürüyor. Beyrut Limanı'nda geçtiğimiz salı günü yaşanan korkunç patlamanın ardından AFAD anında olay yerine ulaşmış, sivil toplum kuruluşları da Lübnan'ın yaralarının sarılması için yardımlarına başlamıştı. Dün ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyrut'taydı.

Oktay ve Türk heyeti Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Oktay, Çavuşoğlu ve Avn basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin başsağlığı dileklerini iletmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini vurgulayan Oktay, "Başınız sağ olsun, geçmiş olsun" dedi.

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Lübnan'da önemli açıklamalar | Video

Oktay, "Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi yardıma hazır olduğumuzu ilettik. Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanı'mızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını ifade ettik. Türkiye'nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulansları Lübnan'ın hizmetindedir. Binaların inşası konusunda Türkiye sonuna kadar hazır" diye konuştu. "İki sahra hastanemizle, sağlık ekiplerimizle, TİKA'nın yaklaşık 400 tonluk yardımlarıyla, AFAD'ın, Türk Kızılay'ın ve sivil toplum kuruluşlarının yardımlarıyla Lübnan'da olduk" diyen Oktay, şöyle devam etti: "Gelirken de uçağımızda tıbbi malzemeler ve solunum cihazlarıyla geldik ve onları yetkililere teslim ediyoruz. Hangi hastanın tedavisini Türkiye'de yaptırmak isterlerse hava ambulanslarımızla Türkiye'ye alabileceğimizi ve tedavisini Türkiye'deki hastanelerimizde yapabileceğimizi hem Sayın Cumhurbaşkanına hem de sizler aracılığıyla Lübnan halkına duyurmak isterim."

Türkiye'den Lübnan halkına yardım eli | Video

ERDOĞAN İÇİN SEVGİ GÖSTERİSİ

Oktay ve Çavuşoğlu, limandaki incelemelerinin ardından Spears Mahallesi'ndeki vatandaşlara hitap etti. Dünyanın her yerindeki Türkler'in yanında olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Vatandaşlık isteyen kardeşlerimize Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz" dedi. Oktay ile Çavuşoğlu'nu coşkuyla karşılayan Lübnanlılar da, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için tezahüratta bulundular.

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60 KİŞİDEN HÂLÂ HABER ALINAMIYOR

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 154'e çıktı. 6 bin yaralının tedavilerine devam ediliyor. 60 kişi ise hala kayıp. Ölenlerin 25'inin kimliği henüz saptanamadı. Interpol, hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için Lübnan'a uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip gönderecek.







GÖSTERİCİLER BAKANLIK BASTI

Beyrut dün 172 kişinin yaralandığı gösterilere sahne oldu. Protestocuların baskın yaptığı otelde mahsur kalanları kurtarmaya çalışan bir güvenlik görevlisi, göstericilerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Çok sayıda gösterici, Ekonomi ve Çevre bakanlıkları ile Bankalar Cemiyeti'ni bastı. Göstericiler, bakanlık binalarının üst katlarına çıkarak resmi evrak ve belgeleri aşağı atarken, Bankalar Cemiyeti'nde ise eşyalara zarar verdi. AA







FACİA YERİNDE

AHaber ekibi, Beyrut Limanı'ndaki yayınlarıyla facianın boyutunu gözler önüne serdi. AHaber Dış Haberler Editörü Gülçin Kazan bölgede insanların enkazı kazma kürekle kendilerinin kaldırdığını söyledi. Türk Kızılay ise "Beyrut Yaralı, Uzat Elini" çağrısıyla insani yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya "www.kizilay.org.tr" adresinden ve SMS ile 2868'e "YARDIM" yazıp göndererek mesaj başına 10 TL ile destek olunabiliyor.