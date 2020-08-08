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Beyrut’taki protestolar sırasında 1 polis öldü, yüzlerce yaralı var
Beyrut'u yıkan dev patlamanın ardından Lübnan karıştı. Başkentteki protestolar sırasında 1 polis memuru hayatını kaybederken, çıkan olaylarda yaralananların sayısı 238'e yükseldi. Eylemciler, protestolar sırasında Dışişleri Bakanlığı binasının ardından Enerji ve Su Bakanlığı, Ekonomi ve Çevre Bakanlığı ve Bankalar Birliğine ait binaları da bastı. Bu arada ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, barışçıl gösteri yapma hakkını desteklediğini iddia ederek olaylara örtülü olarak destek verdi.