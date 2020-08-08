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’taki protestolar sırasında 1 polis öldü, yüzlerce yaralı var

'u yıkan dev patlamanın ardından karıştı. Başkentteki protestolar sırasında 1 polis memuru hayatını kaybederken, çıkan olaylarda yaralananların sayısı 238'e yükseldi. Eylemciler, protestolar sırasında binasının ardından ve Su Bakanlığı, Ekonomi ve Çevre Bakanlığı ve Bankalar Birliğine ait binaları da bastı. Bu arada ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, barışçıl gösteri yapma hakkını desteklediğini iddia ederek olaylara örtülü olarak destek verdi.

İHA
Giriş Tarihi: 08.08.2020 22:18 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 23:20
Beyrut’taki protestolar sırasında 1 polis öldü, yüzlerce yaralı var

'ın başkenti 'taki "Hesap Günü" protestoları devam ediyor. Gösteriler sırasında çıkan olaylarda 1 polis memuru hayatını kaybederken, yaralananların sayısı ise 238'e yükseldi.

Beyrut’taki protestolar sırasında 1 polis öldü, yüzlerce yaralı var

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer istifaya çağırırken, "Halk rejimi devirmek istiyor", "İntikam, rejim düşene kadar intikam" ve "Ruhumuz kanımız sana feda ey " gibi sloganlar attılar.

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Beyrut’taki protestolar sırasında 1 polis öldü, yüzlerce yaralı var

Eylemciler, protestolar sırasında binasının ardından ve Su Bakanlığı, Ekonomi ve Çevre Bakanlığı ve Bankalar Birliğine ait binaları da bastı.

Beyrut’taki protestolar sırasında 1 polis öldü, yüzlerce yaralı var

Öte yandan Başbakanı Hassan Diyab protestolar sırasında yaptığı açıklamada, "Siyasi partiler mevcut krize bir çözüm bulana kadar iki aylık bir süre için sorumluluk almaya hazırım. Pazartesi günü Bakanlar Kuruluna erken seçim yapılması için bir öneri sunacağım" dedi.

Beyrut’taki protestolar sırasında 1 polis öldü, yüzlerce yaralı var

Bu arada ABD'nin Büyükelçiliği, Lübnanlıların barışçıl gösteri yapma hakkını desteklediğini ancak şiddetten kaçınılması gerektiğini belirtti. Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, halkının çok sıkıntı çektiği ve taleplerine kulak verecek liderlere sahip olmayı hak ettiği kaydedildi.

Beyrut’taki protestolar sırasında 1 polis öldü, yüzlerce yaralı var

Açıklamada, " halkının barışçıl gösteri yapma hakkını destekliyor ve herkesi şiddetten uzak durmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Beyrut’taki protestolar sırasında 1 polis öldü, yüzlerce yaralı var

Başkent 'ta salı günü meydana gelen patlamanın ardından bugün "Hesap Günü" sloganıyla düzenlenen gösterilerde 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, güvenlik güçleriyle yaşanan arbedede ise 172 göstericinin yaralandığı açıklanmıştı.

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