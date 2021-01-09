ABD'de Kongre binasını işgal eden sembol isimlerden Mostofsky olayın ardından ilk kez görüntülendi

BİNAYI BASAN KİŞİLERE ART ARDA DAVALAR AÇILDI

Washington DC'deki Metropolitan Polis Departmanı, dün ABD Kongre Binası'na saldıran isyancıların bazılarının tespit edilmesi için sosyal medya hesabından da halktan yardım istedi. Washington'daki federal savcılar, ABD Kongre Binası'nın basılmasına ilişkin 15 ceza davası açtı. Columbia Bölgesi'nden ABD Başsavcısı Vekili Michael Sherwin, davaların çoğunun kongre binasına izinsiz girişler nedeniye açıldığını belirtti. Kongre binasında çok sayıda eşyanın çalındığını belirten Sherwin, hırsızlık ve binaya silahla girilmesiyle ilgili de davaların açıldığını ifade etti.