Son dakika: Whatsapp'tan gizlilik sözleşmesi açıklaması! 15 Mayıs'a ertelendi

SON DAKİKA: 8 ŞUBAT'TA HESAPLAR SİLİNMEYECEK

Zira mesajlaşma platformu, verilerini Facebook ile paylaşmayan WhatsApp kullanıcılarına yasak getirmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili mesajlaşma platformundan yeni bir açıklama yapıldı. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı.

DEĞİŞİKLİK KARARI DEVAM EDİYOR

Şirket açıklamasında "Yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için" 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi. Whatsapp'ın güncelleme kararı tüm dünyada büyük bir merakla takip ediliyordu.

BOYKOT KARARI ALINMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye'de kullanıcılar Whatsapp'ın bu kararını protesto ederek boykotkararı almıştı.