Son dakika: Whatsapp'tan gizlilik sözleşmesi açıklaması! 15 Mayıs'a ertelendi

Dünyada milyonlarca insanın kullandığı Whatsapp hakkında çok önemli bir son dakika duyurusu paylaşıldı. Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp kullanıcılarına dikte ettiği yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepkilerin hedefi haline gelmiş durumda.
SON DAKİKA: 8 ŞUBAT'TA HESAPLAR SİLİNMEYECEK
Zira mesajlaşma platformu, verilerini Facebook ile paylaşmayan WhatsApp kullanıcılarına yasak getirmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili mesajlaşma platformundan yeni bir açıklama yapıldı. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı.
DEĞİŞİKLİK KARARI DEVAM EDİYOR
Şirket açıklamasında "Yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için" 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi. Whatsapp'ın güncelleme kararı tüm dünyada büyük bir merakla takip ediliyordu.
BOYKOT KARARI ALINMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye'de kullanıcılar Whatsapp'ın bu kararını protesto ederek boykotkararı almıştı.