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Son dakika: 'tan gizlilik sözleşmesi açıklaması! 15 Mayıs'a ertelendi

Bir süredir gündemin en önemli maddelerinden biri haline gelen 'tan gizlilik sözleşmesi konusunda bir son dakika açıklaması geldi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de kullanıcılar tarafından boykot kararı uygulanmaya başlamıştı. Bu kararın akabinde milyonlar BİP ve Telegram gibi uygulamalara geçiş yapmıştı. Whatsapp yeni yaptığı açıklamada uygulamada gerçekleşecek değişiklikle ilgili bir ertelemeye gidildiğini duyurdu. Kullanıcılara getirilen veri paylaşma zorunluluğu tartışmaları üzerine, mesajlaşma programı Whatsapp büyük bir tepkiye neden olmuştu. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı. Yapılacak değişiklikle ilgili daha detaylı bilgilendirme yapmak için 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 15.1.2021 22:58 Son Güncelleme: 15.1.2021 23:45 ABONE OL
Son dakika: Whatsapp'tan gizlilik sözleşmesi açıklaması! 15 Mayıs'a ertelendi

Dünyada milyonlarca insanın kullandığı Whatsapp hakkında çok önemli bir son dakika duyurusu paylaşıldı. Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp kullanıcılarına dikte ettiği yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepkilerin hedefi haline gelmiş durumda.

SON DAKİKA: 8 ŞUBAT'TA HESAPLAR SİLİNMEYECEK

Zira mesajlaşma platformu, verilerini Facebook ile paylaşmayan WhatsApp kullanıcılarına yasak getirmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili mesajlaşma platformundan yeni bir açıklama yapıldı. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı.

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DEĞİŞİKLİK KARARI DEVAM EDİYOR

Şirket açıklamasında "Yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için" 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi. Whatsapp'ın güncelleme kararı tüm dünyada büyük bir merakla takip ediliyordu.

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BOYKOT KARARI ALINMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye'de kullanıcılar Whatsapp'ın bu kararını protesto ederek boykotkararı almıştı.

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Son dakika: Whatsapp'tan gizlilik sözleşmesi açıklaması! 15 Mayıs'a ertelendi
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