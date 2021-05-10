Mescid-i Aksa’dan İslam dünyasına yardım çağrısı

"Nerede Selahaddinler?" diye haykıran Şeyh Kisvani, Mescid-i Aksa'nın büyük bir saldırı altında olduğunu vurguladı. Şeyh Kisvani, "Fanatik Yahudiler, bedenlerimizi çiğnemeden Harem'e giremezler." dedi.