Video Dünya SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'da İsrail saldırısı! O anlar canlı yayında

SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'da İsrail saldırısı! O anlar canlı yayında

SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'da İsrail saldırısı! O anlar canlı yayında
10.05.2021 | 08:51

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SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'da İsrail saldırısı! O anlar canlı yayında 01:53
SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'da İsrail saldırısı! O anlar canlı yayında 10.05.2021 | 08:51
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Son dakika haberleri... İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da Müslümanlara gaz bombalaı ve plastik mermöilerle saldırıya geçti!

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