Son dakika: Afganistan’ın başkenti Kabil’de kanlı gece! Art arda şiddetli patlamalar, can kaybı artıyor

ABD, DEAŞ'I İŞARET ETTİ

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirmişti. Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, saldırıların kesinlikle DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktarmıştı.

ABD DIŞİLERİ BAKANLIĞI: HAVALİMANI KAPILARINDAN UZAK DURUN

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Seyahat Departmanı, Afganistan'ın başkenti Kabil Havalimanı'nın yakınlarında meydana gelen patlamaya ilişkin uyarı yayınladı. ABD Seyahat Departmanı tarafından yayınlanan uyarıda, "Havalimanında büyük bir patlama oldu ve silah sesleri duyulduğu bildirildi. ABD vatandaşları havalimanına seyahat etmekten kaçınmalı ve havalimanı kapılarından uzak durmalıdır. Havalimanı kapılarında bulunlar ise derhal oradan uzaklaşmalıdır" denildi. Ayrıca birçok ülkenin yetkilileri de vatandaşlarını bölgeden uzaklaşması için uyardı.

SON DAKİKA: Kabil Havalimanı civarında patlama! MSB'den açıklama geldi