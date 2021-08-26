Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli patlama

Bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanı dışında 2 patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından aralarında Taliban üyelerinin ve çocukların da olduğu 25 kişinin öldüğü bildirildi. ABD medyası ise 10 Amerikalı askerin öldüğünü 3 Amerikalı askerin de yaralandığını duyuruldu. Öte yandan bölgede sıcak dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre Afganistan'ın başkentinde yeni bir patlama daha meydana geldi.