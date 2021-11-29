Guatemala'dan ABD'ye uçağın iniş takımlarında yolculuk yaptı

ZORLUKLA AYAKTA DURDU

Adamın, uçaktan çıkarıldıktan sonra ayakta durmakta zorlandığı ve yere çöktüğü görüldü. Kaçak adamın sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

VİDEO KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Olayla ilgili kısa sürede viral olan videoda, adamın gizlendiği küçük yer de görüldü. Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklama söz konusu uçuşun süresinin iki buçuk ile üç buçuk saat arasında değiştiği ifade edildi.