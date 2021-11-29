Guatemala'dan ABD'ye uçağın iniş takımlarında yolculuk yaptı

ZORLUKLA AYAKTA DURDU
Adamın, uçaktan çıkarıldıktan sonra ayakta durmakta zorlandığı ve yere çöktüğü görüldü. Kaçak adamın sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
VİDEO KISA SÜREDE VİRAL OLDU
Olayla ilgili kısa sürede viral olan videoda, adamın gizlendiği küçük yer de görüldü. Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklama söz konusu uçuşun süresinin iki buçuk ile üç buçuk saat arasında değiştiği ifade edildi.
129 KİŞİ KAÇAK YOLCULUK YAPMAYA ÇALIŞMIŞ
Fedaral Havacılık İdaresi de açıklama yaparak 1947 yılından bu yana dünya çağında toplamda 129 kişinin tekerleklere veya uçaktaki diğer alanlara saklanarak kaçmaya çalıştığını belirtti. Bunlardan 100'ünün yaşamını yitirdiği ifade edildi.
ABD'de inanılmaz olay! Guatemala’dan ABD’ye, uçağın iniş takımlarında geldi | Video