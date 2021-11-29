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Giriş Tarihi: 29.11.2021 09:29 Son Güncelleme: 29.11.2021 09:37

Guatemala'dan ABD'ye uçağın iniş takımlarında yolculuk yaptı

Orta Afrika ülkesi Guatemala'dan ABD'ye iniş yapan bir uçağın iniş takımlarında 26 yaşında bir adam bulundu. Olayla ilgili sosyal medyada yayılan videoda adamın ayakta zorlukla durduğu görüldü. Sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen adam hakkında soruşturma başaltıldı.

Guatemala'dan kalkan bir uçak, Miami'ye iniş yaptığında ilginç bir olay yaşandı. Uçak indiğinde, uçağın iniş takımlarında bir kişi bulundu. 26 yaşında olduğu ifade edilen adam, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza memurları tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZORLUKLA AYAKTA DURDU

Adamın, uçaktan çıkarıldıktan sonra ayakta durmakta zorlandığı ve yere çöktüğü görüldü. Kaçak adamın sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

VİDEO KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Olayla ilgili kısa sürede viral olan videoda, adamın gizlendiği küçük yer de görüldü. Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklama söz konusu uçuşun süresinin iki buçuk ile üç buçuk saat arasında değiştiği ifade edildi.

129 KİŞİ KAÇAK YOLCULUK YAPMAYA ÇALIŞMIŞ

Fedaral Havacılık İdaresi de açıklama yaparak 1947 yılından bu yana dünya çağında toplamda 129 kişinin tekerleklere veya uçaktaki diğer alanlara saklanarak kaçmaya çalıştığını belirtti. Bunlardan 100'ünün yaşamını yitirdiği ifade edildi.

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Guatemala'dan ABD'ye uçağın iniş takımlarında yolculuk yaptı
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