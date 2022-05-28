İngiliz polisi alay konusu oldu! Suç oranını azaltmak için bunu da yaptılar

İngiltere'de son yıllarda yükselen suç oranları bir türlü azaltılamıyor. Ülke genelinde suç oranlarında en büyük artış başkent Londra'da yaşanırken hükümetin ve polis teşkilatının başarısız politikaları sık sık eleştiri oklarının hedefine oturuyor.

Londra'nın en çok suç işlenen ve gençlerin suç oranının yüksek olduğu bölgesi Edmonton'da polislerin yaptığı bir gösteri alay konusu oldu.