Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiliz polisi alay konusu oldu! Suç oranını azaltmak için bunu da yaptılar
Giriş Tarihi: 28.5.2022 11:40 Son Güncelleme: 28.5.2022 11:52

İngiliz polisi alay konusu oldu! Suç oranını azaltmak için bunu da yaptılar

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngiliz polisi alay konusu oldu! Suç oranını azaltmak için bunu da yaptılar

Suç oranlarının son yıllarda oldukça yükseldiği İngiltere’de polis teşkilatı ülke gündemine oturdu. Başkent Londra’da bulunan ve yüksek suç kaydıyla öne çıkan Edmonton bölgesinde polis, artan suç oranlarıyla “dans ederek” başa çıkmaya çalıştı. Londra Polis Teşkilatı’nın, suça özenen gençleri kurtarmak ve polisin imajını tazelemek için seçtiği yol alay konusu oldu. Kurulan sahnede 80’li yıllara ait bir şarkıyla, şirin gözükmeye çalışan polislerin dans ediş anları sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu.

İngiltere'de son yıllarda yükselen suç oranları bir türlü azaltılamıyor. Ülke genelinde suç oranlarında en büyük artış başkent Londra'da yaşanırken hükümetin ve polis teşkilatının başarısız politikaları sık sık eleştiri oklarının hedefine oturuyor.

Londra'nın en çok suç işlenen ve gençlerin suç oranının yüksek olduğu bölgesi Edmonton'da polislerin yaptığı bir gösteri alay konusu oldu.

BAŞARISIZ DANS ALAY KONUSU OLDU

Ülke basınına yansıyan haberlere göre gençleri doğru yola yöneltmek ve suçtan uzaklaştırmak için Londra Polis Teşkilatı çareyi "dans etmekte" buldu. Gençlerin sempatisini kazanmak için sahneye çıkan orta yaşın üzerindeki 5 polis memuru, Run-DMC'nin 1983 yılında çıkardığı "It's Like That" isimli hip hop şarkısında dans etti.

Polis memurlarının bu başarısız gösterisi ise sosyal medyada viral oldu. Konuyla ilgili paylaşım yapan kullanıcılar, bu hareketlerin polis teşkilatını itibarsızlaştırdığını söyledi.

İngiliz polisi alay konusu oldu! Suç oranını azaltmak için bunu da yaptılar! | Video

"DANS ETMEK YERİNE SUÇLULARI KOVALAYIN"

Polislerin suçları engellemek ve suçluları yakalamak yerine dans koreografisi çalıştığını söyleyen yüzlerce kişi, "Bu dans sayesinde kentteki tüm bıçaklı saldırılar önlenmiş oldu'" şeklinde eleştiriler yöneltti.

Dans gösterisi izleyenler arasında da gülerek karşılanırken Edmonton polisi bu gösterinin "kaynaşma ve toplumla polisi aynı potada eritme" amacı taşıdığını söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiliz polisi alay konusu oldu! Suç oranını azaltmak için bunu da yaptılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA