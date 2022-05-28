İngiliz polisi alay konusu oldu! Suç oranını azaltmak için bunu da yaptılar

İngiltere'de son yıllarda yükselen suç oranları bir türlü azaltılamıyor. Ülke genelinde suç oranlarında en büyük artış başkent Londra'da yaşanırken hükümetin ve polis teşkilatının başarısız politikaları sık sık eleştiri oklarının hedefine oturuyor.
Londra'nın en çok suç işlenen ve gençlerin suç oranının yüksek olduğu bölgesi Edmonton'da polislerin yaptığı bir gösteri alay konusu oldu.
BAŞARISIZ DANS ALAY KONUSU OLDU
Ülke basınına yansıyan haberlere göre gençleri doğru yola yöneltmek ve suçtan uzaklaştırmak için Londra Polis Teşkilatı çareyi "dans etmekte" buldu. Gençlerin sempatisini kazanmak için sahneye çıkan orta yaşın üzerindeki 5 polis memuru, Run-DMC'nin 1983 yılında çıkardığı "It's Like That" isimli hip hop şarkısında dans etti.
Polis memurlarının bu başarısız gösterisi ise sosyal medyada viral oldu. Konuyla ilgili paylaşım yapan kullanıcılar, bu hareketlerin polis teşkilatını itibarsızlaştırdığını söyledi.
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"DANS ETMEK YERİNE SUÇLULARI KOVALAYIN"
Polislerin suçları engellemek ve suçluları yakalamak yerine dans koreografisi çalıştığını söyleyen yüzlerce kişi, "Bu dans sayesinde kentteki tüm bıçaklı saldırılar önlenmiş oldu'" şeklinde eleştiriler yöneltti.