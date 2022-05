İngiliz polisi alay konusu oldu! Suç oranını azaltmak için bunu da yaptılar

BAŞARISIZ DANS ALAY KONUSU OLDU

Ülke basınına yansıyan haberlere göre gençleri doğru yola yöneltmek ve suçtan uzaklaştırmak için Londra Polis Teşkilatı çareyi "dans etmekte" buldu. Gençlerin sempatisini kazanmak için sahneye çıkan orta yaşın üzerindeki 5 polis memuru, Run-DMC'nin 1983 yılında çıkardığı "It's Like That" isimli hip hop şarkısında dans etti.