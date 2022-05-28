İngiliz polisi alay konusu oldu! Suç oranını azaltmak için bunu da yaptılar! | Video
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Suç oranlarının son yıllarda oldukça yükseldiği İngiltere’de polis teşkilatı ülke gündemine oturdu. Başkent Londra’da bulunan ve yüksek suç kaydıyla öne çıkan Edmonton bölgesinde polis, artan suç oranlarıyla “dans ederek” başa çıkmaya çalıştı. Londra Polis Teşkilatı’nın, suça özenen gençleri kurtarmak ve polisin imajını tazelemek için seçtiği yol alay konusu oldu. Kurulan sahnede 80’li yıllara ait bir şarkıyla, şirin gözükmeye çalışan polislerin dans ediş anları sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu.