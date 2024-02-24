İran Kültür Bakan Yardımcısı Farshad Mehdi’den Turkuvaz Medya’ya ziyaret

Mehdi, 24 Şubat 2024 tarihinde Türkiye'yi ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiğini, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını hatırlattı.