İran Kültür Bakan Yardımcısı Farshad Mehdi’den Turkuvaz Medya’ya ziyaret | Video
İran Kültür Bakan Yardımcısı Farshad Mehdi, Turkuvaz Medya’ya ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında Turkuvaz Medya Grubu’nun büyük bir medya kuruluşu olduğunu vurgulayan Mehdi, İran ve Türkiye arasında bilgi akışı konusunda iş birliği yapılacağının sinyalini verdi.
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