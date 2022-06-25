İsveç’ten skandal karar! Terör örgütü YPG/PKK desteğini böyle tescilledi!

Finlandiya ile birlikte NATO üyeliğine başvuran ancak terör örgütü YPG/PKK'ya verdikleri destek nedeniyle Türkiye'den veto yiyen İsveç'te yine bir skandala imza atıldı. Bu kez de İsveç, polisi militanları kollayan bir karar aldı. İsveç polisi, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve örgüte ait görsellerin projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili yürüttüğü soruşturmayı sonlandırdı.