Norveç saldırısında Batı medyası ikiyüzlülüğü! Böyle servis ettiler...

Olaydan sonra yakalan 37 yaşındaki saldırganın Danimarka vatandaşı olduğunu belirtilirken, saldırının terör eylemi olup olmadığıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Olayla ilgili gelişmeler dünya basını tarafından yakından takip edilirken, ortaya atılan yeni bir iddia, Batı medyası tarafından bir kez daha İslamofobiyi körüklemek için kullanıldı.
"MÜSLÜMAN" OLDUĞU İDDİASI ÖNE ÇIKARILDI
Savcı Ann Iren Svane Mathiassen tarafından yapılan açıklamada şüphelinin birkaç yıldır Kongsberg'de yaşadığını ve polis tarafından bilindiği ifadeleri yer alırken saldırganın Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçerek din değiştirdiği ve radikal çevrelerle bağlantısı olduğu iddia edildi.
Danimarkalı bir annesi ve Norveçli bir babasının olduğu belirtilen saldırganla ilişki ortaya atılan bu yeni iddia, Batı medyası tarafından manşetten duyuruldu.
NEFRET DİLİNİ KÖRÜKLEMEYE YÖNELİK GİRİŞİMLER
Sık sık ayrımcılığa karşı durduklarını ve düşünce özgürlüğünü savunduklarını iddia eden yabancı basın kuruluşları, saldırganın Müslümanlığa geçmesini manşetten duyurdu.
Vahşi saldırıyı gerçekleştiren kişiyle ilgili ortaya atılan bu iddia, adeta Müslümanları hedef göstermek için tercih edilmiş başlıklarla servis edildi.
Aralarında The Telegraph, Daily Mail, The Sun, The Guardian'ın da olduğu İngiliz yayın kuruluşları, saldırganın din değiştirdiği iddiasını İslamiyet karşıtı bir propaganda aracı olarak servis etti.
Fransız ve İsrailli yayın kuruluşları da, attıkları başlıklarla İslamofobiyi körükledi.
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