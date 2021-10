Norveç saldırısında Batı medyası ikiyüzlülüğü! Böyle servis ettiler...

Vahşi saldırıyı gerçekleştiren kişiyle ilgili ortaya atılan bu iddia, adeta Müslümanları hedef göstermek için tercih edilmiş başlıklarla servis edildi.

Aralarında The Telegraph, Daily Mail, The Sun, The Guardian'ın da olduğu İngiliz yayın kuruluşları, saldırganın din değiştirdiği iddiasını İslamiyet karşıtı bir propaganda aracı olarak servis etti.