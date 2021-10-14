Norveç saldırısında Batı medyası ikiyüzlülüğü! Böyle servis ettiler...

Olaydan sonra yakalan 37 yaşındaki saldırganın Danimarka vatandaşı olduğunu belirtilirken, saldırının terör eylemi olup olmadığıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Olayla ilgili gelişmeler dünya basını tarafından yakından takip edilirken, ortaya atılan yeni bir iddia, Batı medyası tarafından bir kez daha İslamofobiyi körüklemek için kullanıldı.

"MÜSLÜMAN" OLDUĞU İDDİASI ÖNE ÇIKARILDI

Savcı Ann Iren Svane Mathiassen tarafından yapılan açıklamada şüphelinin birkaç yıldır Kongsberg'de yaşadığını ve polis tarafından bilindiği ifadeleri yer alırken saldırganın Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçerek din değiştirdiği ve radikal çevrelerle bağlantısı olduğu iddia edildi.