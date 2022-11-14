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Giriş Tarihi: 14.11.2022 16:54 Son Güncelleme: 14.11.2022 17:06

PKK elebaşı Duran Kalkan’ın alçak tehditleri yeniden gündemde! Saldırıdan aylar önce sinyallerini vermiş...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
PKK elebaşı Duran Kalkan’ın alçak tehditleri yeniden gündemde! Saldırıdan aylar önce sinyallerini vermiş...

Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Alçak saldırıda meydana gelen can kayıpları tüm Türkiye’yi kahrederken, saldırının arkasındaki PKK/PYD terör örgütünün insanlık dışı düşüncesi bir kez daha gözler önüne serildi. PKK elebaşı Duran Kalkan’ın, Nisan ayında sarfettiği sözler yeniden gündeme geldi.

Tüm Türkiye'yi kahreden alçak saldırının yankıları sürüyor. Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı.

Alçak saldırının arkasında PKK/PYD terör örgütü olduğu belirlenirken, saldırıyı gerçekleştiren terörist de güvenlik güçlerince yakalandı. Suriye'de PKK/PYD'nin özel istihbarat elemanı olarak yetiştirilip Türkiye'ye gönderildiğini itiraf eden teröristin, 1999 doğumlu Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu bildirildi. Yine kadın teröristin PKK/PYD tarafından örgütün özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiği de belirtildi.

BEBEK KATİLİNDEN İĞRENÇ TEHDİTLER

Hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm Türkiye yas tutarken, terörist Duran Kalkan'ın sarfettiği sözler yeniden gündeme geldi.

Geçtiğimiz Nisan ayında, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nun ardından terör örgütünün medyasına konuşan PKK elebaşı Duran Kalkan'ın alçak açıklamaları çok konuşuldu.

Nisan ayında örgütün kanalına konuşan Kalkan, terör örgütünün parça parça zayıflatıldığını ve sıranın merkez alana geldiğini söyleyerek, "Gerilla üslenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım." itirafında bulundu.

"Bizi tümden yok etmek istiyorlar" diyen Kalkan'ın hemen akabinde sarfettiği sözlerse, alçak saldırıların uzun zamandır planlandığını ortaya çıkardı.

PKK elebaşı Duran Kalkan’ın alçak tehditleri yeniden gündemde! Hain saldırıdan aylar önce sinyallerini vermiş | Video

Terörist elebaşı, "Gerilla savunma yapmıyor, saldırıyor. Saldıracak hem de. Hem de hiç beklemediği yerde, hiç ummadığı yerde. Hazır olmadığı yerde bir bakacak ki gerillanın gürzü tepesindedir. Bu sadece cepheden, askeri düzeyde değil, Türkiye'nin her yerinde olacak. Kentlerde olacak. Her yer savaş alanı" sözleriyle PKK'nın alçak saldırıdaki rolüne uzun süredir hazırlandıklarını duyurmuştu.

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PKK elebaşı Duran Kalkan’ın alçak tehditleri yeniden gündemde! Saldırıdan aylar önce sinyallerini vermiş...
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