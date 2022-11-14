PKK elebaşı Duran Kalkan’ın alçak tehditleri yeniden gündemde! Saldırıdan aylar önce sinyallerini vermiş...

Tüm Türkiye'yi kahreden alçak saldırının yankıları sürüyor. Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı.
Alçak saldırının arkasında PKK/PYD terör örgütü olduğu belirlenirken, saldırıyı gerçekleştiren terörist de güvenlik güçlerince yakalandı. Suriye'de PKK/PYD'nin özel istihbarat elemanı olarak yetiştirilip Türkiye'ye gönderildiğini itiraf eden teröristin, 1999 doğumlu Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu bildirildi. Yine kadın teröristin PKK/PYD tarafından örgütün özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiği de belirtildi.
BEBEK KATİLİNDEN İĞRENÇ TEHDİTLER
Hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm Türkiye yas tutarken, terörist Duran Kalkan'ın sarfettiği sözler yeniden gündeme geldi.
Nisan ayında örgütün kanalına konuşan Kalkan, terör örgütünün parça parça zayıflatıldığını ve sıranın merkez alana geldiğini söyleyerek, "Gerilla üslenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım." itirafında bulundu.
"Bizi tümden yok etmek istiyorlar" diyen Kalkan'ın hemen akabinde sarfettiği sözlerse, alçak saldırıların uzun zamandır planlandığını ortaya çıkardı.
PKK elebaşı Duran Kalkan’ın alçak tehditleri yeniden gündemde! Hain saldırıdan aylar önce sinyallerini vermiş | Video
Terörist elebaşı, "Gerilla savunma yapmıyor, saldırıyor. Saldıracak hem de. Hem de hiç beklemediği yerde, hiç ummadığı yerde. Hazır olmadığı yerde bir bakacak ki gerillanın gürzü tepesindedir. Bu sadece cepheden, askeri düzeyde değil, Türkiye'nin her yerinde olacak. Kentlerde olacak. Her yer savaş alanı" sözleriyle PKK'nın alçak saldırıdaki rolüne uzun süredir hazırlandıklarını duyurmuştu.