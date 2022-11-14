PKK elebaşı Duran Kalkan’ın alçak tehditleri yeniden gündemde! Saldırıdan aylar önce sinyallerini vermiş...

"Bizi tümden yok etmek istiyorlar" diyen Kalkan'ın hemen akabinde sarfettiği sözlerse, alçak saldırıların uzun zamandır planlandığını ortaya çıkardı.

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Terörist elebaşı, "Gerilla savunma yapmıyor, saldırıyor. Saldıracak hem de. Hem de hiç beklemediği yerde, hiç ummadığı yerde. Hazır olmadığı yerde bir bakacak ki gerillanın gürzü tepesindedir. Bu sadece cepheden, askeri düzeyde değil, Türkiye'nin her yerinde olacak. Kentlerde olacak. Her yer savaş alanı" sözleriyle PKK'nın alçak saldırıdaki rolüne uzun süredir hazırlandıklarını duyurmuştu.

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