SABAH’ın haberi dünyada gündem oldu

SABAH'IN önceki gün gündeme bomba gibi düşen haberi başta İsrail basını olmak üzere dünya medyasında geniş yankı buldu. İsrail basını "SABAH Gazetesi'nin özel haberine göre İranlı suikast timinin aynı zamanda Türk vatandaşı da olan İsrailli işadamı Yair Geller
'e yönelik suikast girişimi Türk istihbarat birimleri tarafından önlendi" detaylarına yer verildi. Times of İsrail
sitesindeki manşet haberde "İran'ın olası suikastı İsrail İstihbarat Servisi Mossad tarafından Kasım 2020'de öldürülen İran'ın nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade
'ye misilleme olarak planladığı" aktarıldı. Hareetz gazetesindeki haberde de "Türkiye, İsrailli işadamına suikastı önledi" denildi ve Ankara - Tel Aviv
hattında son zamanlarda yaşanan diplomatik yakınlaşmalara dikkat çekildi. İsrail merkezli bir diğer yayın kuruluşu Jerusalem Post
gazetesi de internet sitesindeki haberde SABAH'ın haberindeki tüm detayları sayfalarına taşıdı. Haberi Reuters gibi uluslararası ajanslar da haberleştirirken Ortadoğu
'dan Middle East Eye sitesinde de haber okuyuculara aktarıldı.