Serbest bırakılan esir, İsrail’in bir yalanını daha çürüttü: Kassam bize siper oldu

Katil İsrail güçleri, Gazze'de sadece katliam yapmakla kalmıyor kara propaganda ile de dünya toplumunu etkisi altına almaya çalışıyor. Siyonist İsrail'in yalanları bir bir çürütülüyor. İsrail ile Hamas arasındaki esir değişimi sırasında serbest bırakılan Almog Goldstein, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuştu. 48 yaşındaki Goldstein, Kassam Tugayları mensuplarının esirleri saldırılardan koruduğunu söyledi.Goldstein, esir değişimi anlaşmalarına atıfta bulunarak, Kassam Tugaylarının esirlerin öneminin farkında olduğunu vurguladı. Sık sık İsrail bombardımanına maruz kaldıklarını aktaran Goldstein, Gazze'de esaret altında oldukları bir gecede, bir süpermarkete götürüldüğünü aktararak, "Süpermarketteydik. Sonra hemen sokakta, süpermarketin bulunduğu yerde, bir (İsrail) bombalama oldu. Ardından yoğun ateş sesleri duyduk. Biz o durumdayken bizi esir alanlar, silahlı korumalarımız (Kassam Tugayları mensupları) önümüzde ayakta durup bizi bedenleriyle korudular" ifadelerini kullandı.İsrailli gazetecinin şaşkınlıkla "Sizi koruyorlar mı?" sorusuna ise Goldstein, "İsrail ordusunun açtığı ateşten bizi koruyorlardı. Çünkü biz onlar için çok önemliydik" yanıtını verdi. Kassam savaşçılarının, bazı talimatlar alacaklarına ve belki de sonunda kendilerini öldürmeye karar vereceklerine dair içlerinde bir korku olduğunu dile getiren Goldstein, "Bazen bunu da soruyorduk onlara, diyorlardı ki: Siz ölmeden biz öleceğiz, birlikte öleceğiz... Böyle olursa (bombardıman ya da saldırı) birlikte öleceğiz çünkü biz size yakınız, yanınızdayız" şeklinde cevap verdiklerini paylaştı.Goldstein, kızı Agam (17), iki oğlu Gal (11) ve Tal (9) ile "insani ara" ve esir değişimi mutabakatı kapsamında serbest bırakılmıştı.