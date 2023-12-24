İsrailli kadın, Kassam mensuplarının esirleri "bedenleriyle" saldırıdan koruduğunu anlattı | Video
İsrail ile Hamas arasındaki esir değişimi sırasında Gazze'den serbest bırakılan Almog Goldstein, Kassam Tugayları mensuplarının esirleri saldırılardan koruduğunu söyledi. İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan 48 yaşındaki Goldstein, esir değişimi anlaşmalarına atıfta bulunarak, Kassam Tugaylarının esirlerin öneminin farkında olduğunu vurguladı.
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